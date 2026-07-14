Το διαδίκτυο έχουν κατακλίσει εικόνες από αεροδρόμιο στην Ισπανία, όπου ένα ελαστικό από αεροπλάνο της Ryanair κυλούσε ανεξέλεγκτα σε διάδρομο απογείωσης.

WATCH: Meanwhile in Lanzarote, a tire from a Ryanair plane was seen rolling on the apron at the weekend.



Authorities announced that the tire was quickly brought under control by airport teams and that there were no injuries or material damage in the incident. pic.twitter.com/17sjmO8klw July 14, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Λανθαρότε. Όσο το ελαστικό ανέπτυσσε ταχύτητα, δίπλα βρίσκονταν σταθμευμένα αεροσκάφη.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες που χειριζόταν η Lanzarote Webcam και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο φαίνεται το ελαστικό να κινείται χωρίς επίβλεψη στην περιοχή του διαδρόμου απογείωσης, ενώ δύο οχήματα εξυπηρέτησης του αεροδρομίου σπεύδουν να το σταματήσουν, προτού προλάβει να φτάσει σε κάποιο αεροσκάφος, σε άλλο επιχειρησιακό όχημα ή στο προσωπικό του αεροδρομίου που εργαζόταν κοντά στο σημείο.

Η προέλευση του ελαστικού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αποκολλήθηκε, παραμένουν άγνωστα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια του περιστατικού.

iefimerida.gr