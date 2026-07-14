Ο αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ, ένα αγοράκι μόλις 3 ετών, έχει γίνει viral στο Μουντιάλ του 2026 για τις αντιδράσεις του.

«Αυτή τη φορά, τη μεγαλύτερη αίσθηση δεν την προκάλεσε κάποιος αθλητής, τα γκολ, ούτε καν το ίδιο το τρόπαιο», έγραψε το Hola! -η ισπανική έκδοση του περιοδικού Hello!- για να συνεχίσει αναφέροντας πως «ο Κέιν, ο τριών ετών αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ, που κατακτά το τουρνουά με τις ξεκαρδιστικές του στιγμές».

Ο Κέιν έχει κερδίσει τις καρδιές των φιλάθλων του Μουντιάλ και όχι μόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της Ισπανίας μέχρι τους ημιτελικούς του τουρνουά. Σε μέσα ενημέρωσης, έχει χαρακτηριστεί «το αστέρι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026», «ο σούπερσταρ της Ισπανίας στις κερκίδες» και «η πιο αγαπητή προσωπικότητα του τουρνουά», σύμφωνα με την Daily Mail.

Η δημοτικότητα του Κέιν έφτασε στο αποκορύφωμά της μετά τη νίκη της Ισπανίας επί του Βελγίου την περασμένη εβδομάδα, όταν οι τηλεοπτικές κάμερες έδειξαν τον τριών ετών να χαιρετά και να χαμογελά στον αδελφό του από τις κερκίδες.

Στο γήπεδο, ο Γιαμάλ ξέσπασε σε γέλια όταν είδε τον Κέιν να βγάζει τη γλώσσα του στις γιγαντοοθόνες του σταδίου. Εικόνες από τις σκανταλιές του μικρού άρχισαν αμέσως να κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα, ο Γιαμάλ αποκάλυψε ότι ο αδελφός του τον είχε προειδοποιήσει. «Ήμουν στη φυσικοθεραπεία και μου τηλεφώνησε, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο της μαμάς μου και μου είπε ότι αύριο θα έβγαζε τη γλώσσα του. Γι’ αυτό, όταν τον είδα στην οθόνη, πραγματικά με έκανε να γελάσω», δήλωσε ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Κέιν, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, είναι γιος της μητέρας του Λαμίν, Σέιλα Εμπάνα. Αν και οι δύο δεν έχουν τον ίδιο πατέρα, ο αστέρας της Μπαρτσελόνα μίλησε με θερμά λόγια για τον δεσμό τους: «Με συγκινεί όταν βλέπω τον μικρό μου αδελφό τόσο ευτυχισμένο, αλλά και τη μαμά μου και τους φίλους μου να ζουν τη ζωή που πάντα ονειρεύονταν. Ο μικρός μου αδελφός είναι τα πάντα για μένα. Τον αγαπώ πολύ, νιώθω σαν να είναι ο γιος μου».

Για όσους έχουν παρακολουθήσει από κοντά την άνοδο του Γιαμάλ, η παρουσία του Κέιν δεν αποτελεί κάτι καινούργιο. Ο ποδοσφαιριστής μοιράζεται τακτικά βίντεο όπου χορεύουν μαζί στο TikTok, ενώ βίντεο με τους δύο να παίζουν με μια μπάλα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τον τίτλο της Μπαρτσελόνα στην La Liga την περασμένη σεζόν έγιναν επίσης viral.

protothema.gr