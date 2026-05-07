Στο 2,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο των τιμών στα καύσιμα.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο του 2026 αυξήθηκε κατά 1,73 μονάδες και έφθασε στις 102,80 μονάδες, σε σύγκριση με 101,07 μονάδες τον Μάρτιο του 2026.

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις οικονομικές κατηγορίες πετρελαιοειδή, με άνοδο 18,3%, και γεωργικά προϊόντα, με αύξηση 9,6%.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην κατηγορία ηλεκτρισμός και νερό, όπου οι τιμές υποχώρησαν κατά 7,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε επίσης στα πετρελαιοειδή, με άνοδο 12,6%, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των καυσίμων στη μηνιαία μεταβολή του πληθωρισμού.

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές ανά κατηγορία παρατηρήθηκαν στις μεταφορές, με αύξηση 8,2%, στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, με άνοδο 4,8%, στην αναψυχή, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, με αύξηση 4,2%, και στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, με άνοδο 3,7%.

Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση καταγράφηκε στην ένδυση και υπόδηση, όπου οι τιμές υποχώρησαν κατά 5,3%.

Σε μηνιαία βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις μεταφορές, με 8,3%, στην ένδυση και υπόδηση, με 5,2%, και στη στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα, με 1,4%.

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 είχαν οι κατηγορίες εστιατόρια και υπηρεσίες παροχής καταλύματος, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, καθώς και αλκοολούχα ποτά και καπνός.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι κατηγορίες υγεία, ενημέρωση και επικοινωνία, καθώς και ένδυση και υπόδηση.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026, τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ είχαν οι μεταφορές, η ένδυση και υπόδηση, η στέγαση και τα τρόφιμα με μη αλκοολούχα ποτά.

Σε επίπεδο επιμέρους προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη θετική επίδραση σε ετήσια βάση είχαν οι υπηρεσίες αναψυχής, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση κατέγραψαν οι υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας.

Σε μηνιαία βάση, τα καύσιμα και λιπαντικά είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα λαχανικά.