Εντυπωσιακές τεχνολογικές καινοτομίες για αστυνομικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται στο 29ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αστυνομίας που πραγματοποιείται στο Βερολίνο.

Το 29ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αστυνομίας που πραγματοποιείται από χθες και ολοκληρώνεται σήμερα στο Βερολίνο αποδεικνύει πως η τεχνολογία πλέον, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις αστυνομίες των ανεπτυγμένων χωρών.

Όπλα, drone και ρομπότ έχουν κατακλύσει το τεράστιο συνεδριακό κέντρο, με την προσοχή όλων, να έχει στραφεί σε έναν ιδιαίτερο σκύλο.

Ένα ρομπότ-σκύλο που αναλαμβάνει το δύσκολο έργο των στελεχών των Τμημάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Το ρομπότ που έχει αναλάβει υπηρεσία στην Ιταλία

Το συγκεκριμένο ρομπότ δεν αποτελεί ένα πρωτότυπο στα χαρτιά αλλά έχει αναλάβει ήδη υπηρεσία σε ειδικές υπηρεσίες της Ιταλίας.

Μάλιστα, η γειτονική χώρα, δεν προμηθεύτηκε ένα, ούτε δύο αλλά έξι τέτοια ρομπότ.

Το ρομπότ – αστυνομικός που έχει εντυπωσιάσει

Ο σκύλος-ρομπότ διαθέτει μια κάμερα 360ο κινείται με ακρίβεια χιλιοστού ακόμη και σε ασφυκτικά περιβάλλοντα, διαθέτει βραχίονα τύπου πολιορκητικό κριό, μετακινεί αντικείμενα, ανοίγει πόρτες, εξετάζει ύποπτα πακέτα και μια σειρά ακόμη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Το ρομπότ κατασκευάζεται από αμερικανική εταιρία και κοστίζει 400.000 δολάρια.

