Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν είχαν συναντηθεί ξανά στις 6 Απριλίου κατ’ ιδίαν. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο, να έχουν συνάντηση οι δυο τους.

Στο ανακοινωθέν των ΗΕ στις 6 Απριλίου οι δύο ηγέτες είχαν χαιρετίσει τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό και είχαν επαναλάβει τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

Στην προηγούμενη συνάντηση είχαν ανασκοπήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν ξανά μέχρι τα τέλη Απριλίου με σκοπό να κάνουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Μετά από εκείνη τη συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε κάνει λόγο για πρόοδο ως προς ορισμένα ΜΟΕ, σχετικά με τα οποία αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις στην επόμενη συνάντησή τους.

Σημειώνεται ότι ο Ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά είχαν συνάντηση την περασμένη Δευτέρα.

ΚΥΠΕ