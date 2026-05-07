Ένα σημαντικό έργο για την αναζωογόνηση και αναβάθμιση της εντός των τειχών Λευκωσίας εισέρχεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με την υπογραφή των συμβολαίων για την πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση του πολυώροφου χώρου στάθμευσης Λήδρας – Αριάδνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον Δήμο Λευκωσίας, το έργο αφορά την πλήρη εσωτερική αναβάθμιση του πολυώροφου χώρου στάθμευσης, ο οποίος αποτελείται από επτά επίπεδα, συγκεκριμένα δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, ισόγειο και τρεις υπέργειους ορόφους στάθμευσης.

Συνολικά το κτίριο εξυπηρετεί 158 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 9 είναι ειδικά διαμορφωμένες για ΑμεΑ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες ηλεκτρομηχανολογικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις, όπως, εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού, νέο σύστημα εξαερισμού, σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας, τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος, εγκατάσταση συστήματος καθοδήγησης και διαχείρισης στάθμευσης (parking guidance system), ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, εσωτερικούς χρωματισμούς σε όλους τους χώρους, τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου και νέα οριζόντια σήμανση.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου υπολογίζεται στους 10 μήνες και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας του κοινού και τη διατήρηση της λειτουργίας του χώρου στάθμευσης κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Στην πρώτη φάση θα κλείνουν τρεις όροφοι κάθε φορά για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών, ενώ οι υπόλοιποι χώροι στάθμευσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και εναλλάξ. Προς το τέλος του έργου, το ισόγειο θα παραμείνει κλειστό για περίπου ενάμιση μήνα, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελικές εργασίες αναβάθμισης του επιπέδου αυτού.

Η αναβάθμιση του πολυώροφου χώρου στάθμευσης Λήδρας – Αριάδνης αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας για βελτίωση της προσβασιμότητας, της λειτουργικότητας και της συνολικής εικόνας του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Τα συμβόλαια υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας ο Δήμαρχος, Χαράλαμπος Προύντζος και εκ μέρους της εταιρείας C. Roushas Trading & Development Ltd η Μαρία Ρουσιά.

ΚΥΠΕ