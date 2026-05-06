Επείγουσα έκκληση για δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνουν 446 πρώην Ευρωπαίοι Υπουργοί, Πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι, ούτως «ώστε να αποτραπεί νέος παράνομος εποικισμός στη Δυτική Όχθη που αποσκοπεί στην καταστροφή της προοπτικής βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους». Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στους 446 Ευρωπαίους Αξιωματούχους, είναι και η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή.

Όπως αναφέρουν οι Αξιωματούχοι σε επιστολή τους, ενόψει της συνάντησης του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 11 Μαΐου, θα απευθύνουν στις 6 Μαΐου επείγουσα έκκληση προς τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, με σκοπό να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να προχωρήσει περαιτέρω στην παράνομη προσάρτηση παλαιστινιακής γης στη Δυτική Όχθη μέσω της επικείμενης κατασκευής ενός τεράστιου νέου παράνομου εποικισμού, ο οποίος θα διαχωρίζει την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Ραμάλα και τη Βηθλεέμ.

Στόχος αυτού του νέου εποικισμού στη λεγόμενη περιοχή «E1», όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν έως και 15.000 παράνομοι έποικοι, είναι να διχοτομηθεί η Δυτική Όχθη και να καταστραφεί κάθε προοπτική δημιουργίας βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους (το οποίο έχει αναγνωριστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών του ΟΗΕ).

Οι πρώην Υπουργοί, Πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι καλούν πιο συγκεκριμένα την ΕΕ, ως ελάχιστη αρχική απάντηση, «να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε όλα τα άτομα και τις οντότητες που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες εποικισμού, ιδίως σε όσους προωθούν, προκηρύσσουν διαγωνισμούς για ή υλοποιούν το νέο σχέδιο εποικισμού», αναφέρουν σε επιστολή τους.

Τα άτομα και οι οντότητες αυτές περιλαμβάνουν πολιτικούς, ηγέτες εποίκων, την ισραηλινή «Αρχή Γης», εκπροσώπους τοπικών αρχών, πολεοδόμους, δικηγόρους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κατασκευαστές, εργολάβους, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Οι κυρώσεις αυτές θα λάβουν τη μορφή απαγορεύσεων εισόδου (visa bans) και απαγόρευσης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός της ΕΕ», αναφέρεται.

Το Διεθνές Δικαστήριο, το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, αποφάνθηκε στις 19 Ιουλίου 2024 ότι η ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης είναι παράνομη και πρέπει να τερματιστεί.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να αγνοεί αμέτρητες εκκλήσεις της ΕΕ, των κρατών-μελών της και πολλών ομονοούντων χωρών να σταματήσει το κύμα κρατικά υποστηριζόμενης βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και να παύσει τις κατεδαφίσεις κατοικιών, τις αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, τις κατασχέσεις γης και περιουσιών, τις εξώσεις, την εθνοκάθαρση και την κατασκευή νέων φυλακίων και παράνομων εποικισμών», υποστηρίζουν στην ανακοίνωση τους.

«Περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη έχουν σκοτωθεί από εποίκους και ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας από τις 7 Οκτωβρίου 2023».

«Το Άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ απαιτεί οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ, καθώς και όλες οι πρόνοιες της ίδιας της Συμφωνίας, να βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών», αναφέρουν καταληκτικά.

