Τον διορισμό του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου ως Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανακοίνωσε πριν από την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως ανέφερε η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ψήφιση νομοσχεδίου για τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τον Εθνικό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και εντάσσεται στη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση του τομέα, η οποία ξεκίνησε το 2023, με στόχο την ενίσχυση και αναδιάρθρωση του μηχανισμού.

«Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά κρίσεων», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Επιπλέον, ανακοίνωσε τον διορισμό του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου ως Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Πρόεδρος, αναφέρθηκε σε αποφάσεις και στον τομέα της Υγείας που αφορούν στην ανέγερση του Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, με την Κυβέρνηση να αποφασίζει σήμερα την απαλλοτρίωση της γης για την ανέγερση του έργου, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα.

Η άλλη απόφαση αφορά τη σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, το οποίο, όπως σημείωσε ο Πρόεδρος, ήταν μια προεκλογική υπόσχεση και αποτελεί πάγιο αίτημα των εμπλεκόμενων φορέων. Το Ινστιτούτο θα αναλάβει τον συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου, καθώς και την προώθηση της έρευνας στον τομέα αυτό στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι αυτές οι αποφάσεις εντάσσονται στη μεγάλη προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση του κράτους του 1960, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα.