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Για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C μίλησε η Πάμελα Άντερσον, αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός της είχε τότε εκτιμήσει πως ενδεχομένως της απέμεναν περίπου δέκα χρόνια ζωής.

Η 59χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε δημόσια στη διάγνωση που είχε λάβει το 2002, κατά την παρουσία της στο amfAR Gala Venezia 2026, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στη Βενετία. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Άντερσον τιμήθηκε με το Award of Courage της amfAR.

«Ήταν μία θανατική καταδίκη. Αυτό μου είπε ο γιατρός μου, ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής», ανέφερε, περιγράφοντας τον αντίκτυπο που είχε η διάγνωση στη ζωή της.

Η Άντερσον έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι προσβλήθηκε από τον ιό της ηπατίτιδας C μέσω κοινής χρήσης βελονών για τατουάζ με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι.

Όπως είπε, η διάγνωση επηρέασε βαθιά τις επιλογές και τη σκέψη της, κυρίως λόγω της ανησυχίας της για τα παιδιά της.

«Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στα μικρά μου παιδιά. Μου ανέτρεψε τη ζωή», ανέφερε.

Η ίδια και ο Τόμι Λι έχουν δύο γιους, τον Μπράντον Τόμας και τον Ντίλαν Τζάγκερ.

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια»

Η Πάμελα Άντερσον αποκάλυψε επίσης ότι χρειάστηκε να διαθέσει μεγάλο μέρος των χρημάτων της για να καλύψει το κόστος της θεραπείας της.

Το 2015 είχε ανακοινώσει ότι είχε απαλλαγεί από την ηπατίτιδα C, έπειτα από θεραπεία.

Στην ομιλία της στη Βενετία τόνισε ότι δεν βλέπει τον εαυτό της ως θύμα της περιπέτειας που πέρασε.

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της «δεσποινίδα σε κίνδυνο», παρά το γεγονός ότι, όπως σημείωσε, θα ήταν εύκολο να υιοθετήσει αυτόν τον ρόλο.

Το βραβείο της απένειμε ο Τάικα Γουαϊτίτι, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στην επερχόμενη δραματική ταινία «Place to Be», που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η amfAR είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ενημέρωση για το HIV/AIDS, ενώ έχει επίσης υποστηρίξει δράσεις που αφορούν την ηπατίτιδα C.

Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκε και η Μαρίνα Αμπράμοβιτς με το Award of Inspiration, το οποίο της απένειμε ο Ορλάντο Μπλουμ.

Μεταξύ των επόμενων κινηματογραφικών σχεδίων της Άντερσον περιλαμβάνονται τα «Place to Be», «Alma», «Love Is Not the Answer» και «Somedays».

iefimerida.gr