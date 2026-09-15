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Σε περαιτέρω περιορισμό των διελεύσεων πλοίων προσανατολίζεται η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία που συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνεχίζει να επηρεάζει τη λειτουργία της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό.

Η αρχή εξήγησε πως προβλέπει πλέον να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός των πλοίων που εξασφαλίζουν την άδεια να διασχίσουν τη Διώρυγα σε «κατά μέσον όρο 29,5» το προσεχές οικονομικό έτος της, που τυπικά αρχίζει τον Οκτώβριο, στο σχέδιο προϋπολογισμού που υπέβαλε στο παναμαϊκό κοινοβούλιο.

Η αρχή της Διώρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του μήνα. Από σήμερα, θα υπάρξει περαιτέρω μείωσή τους, στις 32.

protothema.gr