Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ισχύ παραμένει η 24ωρη παγκύπρια απεργία των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς δεν έχει σημειωθεί εξέλιξη στη διαφορά για την ανανέωση της συλλογικής τους σύμβασης.

Εκπρόσωποι των ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ δήλωσαν την Πέμπτη στο ΚΥΠΕ ότι αναμένουν νέα κυβερνητική πρόταση, η οποία να προβλέπει αυξήσεις τόσο στους μισθούς όσο και στους μισθούς πρόσληψης.

Οι τρεις συντεχνίες δηλώνουν ανοικτές στον διάλογο, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την απεργία, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ωρομίσθιοι εργαζόμενοι σε δημόσια σχολεία, κυβερνητικά τμήματα και δημόσια νοσηλευτήρια.

«Δεν είναι σκοπός μας η απεργία»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, εκ μέρους της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ανέφερε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη μετά τις 5 Αυγούστου, όταν αποφασίστηκε η προκήρυξη της απεργίας.

Όπως είπε, οι συντεχνίες αναμένουν από την Κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή τους για συνέχιση του διαλόγου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα προβλέπει γενικές αυξήσεις στους μισθούς του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

«Δεν είναι σκοπός μας η απεργία ούτε η ταλαιπωρία του κόσμου ή των εργαζομένων. Σκοπός είναι να φτάσουμε σε μια συμφωνία, η οποία να βελτιώνει τους μισθούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί», ανέφερε.

Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι, για να διαφοροποιηθεί η απόφαση για απεργία, θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος και να υπάρξει συναίνεση από την Κυβέρνηση για παραχώρηση αυξήσεων στο χαμηλότερα αμειβόμενο προσωπικό.

Υποστήριξε ότι οι ωρομίσθιοι λαμβάνουν ορισμένους από τους χαμηλότερους μισθούς στην Κύπρο, ακόμη και σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα.

Οι συντεχνίες, πρόσθεσε, προχωρούν στην ενημέρωση των εργαζομένων μέσω συνελεύσεων, παραμένοντας ανοικτές σε διαπραγματεύσεις.

Αναμένουν σύγκληση της εξ Υπουργών Επιτροπής

Ο Σταύρος Ανδρέου, εκ μέρους της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι αναμένουν τη σύγκληση της εξ Υπουργών Επιτροπής, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Μικτής Εργατικής Επιτροπής σε περίπτωση διαφωνίας.

Όπως είπε, εάν η Επιτροπή δεν συγκληθεί πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου ή εάν η νέα κυβερνητική πρόταση δεν ικανοποιεί τις συντεχνίες, η απεργία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Χαρακτήρισε την κινητοποίηση «έσχατο μέτρο αντίδρασης» στην υφιστάμενη πρόταση, η οποία, κατά τη θέση των συντεχνιών, δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων.

Ο κ. Ανδρέου προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει διαφορετική αντίδραση από την Κυβέρνηση και μετά την απεργία, οι συντεχνίες θα εξετάσουν περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων.

Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού και των μαθητών, καθώς η απεργία θα επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων.

Απορρίφθηκε η κυβερνητική πρόταση

Ο Αντρέας Αντωνίου, εκ μέρους της ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, ανέφερε ότι η πρόταση του αρμόδιου Υπουργείου εξετάστηκε και απορρίφθηκε κατά τη συνάντηση των τριών συντεχνιών στις 5 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μισθοί του ωρομίσθιου προσωπικού παραμένουν πολύ χαμηλοί, ενώ ακόμη και η μοναδική γενική αύξηση των τελευταίων 15 ετών ήταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, χαμηλότερη από το ελάχιστο ποσό των €28 που έλαβε το υπόλοιπο Δημόσιο.

Οι συντεχνίες ζητούν από την Κυβέρνηση να επανέλθει με πρόταση που να ανταποκρίνεται στις πιέσεις που δημιουργεί η ακρίβεια.

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι, παρά την απόρριψη της προηγούμενης πρότασης, δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε αντιπρόταση. Επιβεβαίωσε ότι η απεργία εξακολουθεί να ισχύει, σημειώνοντας πως οι συντεχνίες αναμένουν πρόσκληση για επανέναρξη του διαλόγου.