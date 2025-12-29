Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 245 δισ. δολάρια, προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο της πολυτέλειας και της ναυτιλίας.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να επένδυσε 500 εκατομμύρια δολάρια σε ένα υπερολυμπιακό γιοτ, το «Koru», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο ιστιοφόρο γιοτ στον κόσμο. Το 417 ποδιών μήκος γιοτ ναυπηγήθηκε από την Ολλανδική Oceanco, εταιρεία γνωστή για τα πολυτελή γιοτ υψηλού προφίλ, και ολοκληρώθηκε μετά από αρκετά χρόνια σχεδιασμού. Το γιοτ είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να δέσει μαζί με άλλα ιδιωτικά γιοτ στη Φλόριντα, όπως αναφέρει η New York Times.

Λίγα λόγια για το πολυτελές γιοτ

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το «Koru» διαθέτει τρεις τζακούζι, πισίνα, εννέα πολυτελείς καμπίνες, κινηματογράφο, σπα, σάουνα, δωμάτιο μασάζ, γυμναστήριο και ευρύχωρο κατάστρωμα για χαλάρωση και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο Μπέζος φαίνεται να μην έμεινε μόνο στο κύριο γιοτ, καθώς αγόρασε και ένα υποστηρικτικό σκάφος, το Abeona, εξοπλισμένο με ελικοδρόμιο, με κόστος 75 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπέζος έχει ήδη φιλοξενήσει στο Koru αρκετές προσωπικότητες από τον χώρο της showbiz και της τεχνολογίας, όπως οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Κέιτι Πέρι, Μπιλ Γκέιτς και Κιμ Καρντάσιαν.

Αυτή η επένδυση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη τάση των υπερ-πλούσιων ατόμων να επενδύουν σε πολυτελή γιοτ, όχι μόνο ως σύμβολο πλούτου, αλλά και ως επένδυση σε έναν κλάδο που συνεχώς αναπτύσσεται.

Το «Koru» θέτει πλέον νέα πρότυπα στη βιομηχανία των υπερολυμπιακών σκαφών, συνδυάζοντας μέγεθος, πολυτέλεια και τεχνολογία αιχμής.

