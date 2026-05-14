Διαβάζοντας τις καθημερινές αναφορές των επιτελείων στην Ουκρανία, για τις κινήσεις και τις αλλαγές στο μέτωπο του πολέμου, υπάρχει μόνο μια συγκλίνουσα άποψη που ασπάζονται και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι.

Αυτός με τα περισσότερα drones προχωρεί. Πείτε το τρομακτικό, καταδικάστε το, αν θέλετε διαμαρτυρηθείτε όπου μπορείτε, τα drones καθορίζουν πλέον τον πόλεμο. Δεν έχει σημασία αν είσαι εκπαιδευμένος, γυμνασμένος ή έμπειρος. Τα drones, είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος φονιάς του πεζικού στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία.

Πολλά και σημαντικά διδάγματα μπορούν να εξαχθούν από αυτή την τραγωδία. Εμείς παρακολουθούμε;

Π.Αν