Στον εντοπισμό και στην κατάσχεση ζωικών προϊόντων στο σημείο διέλευσης Δερύνειας , προχώρησε το Τελωνείο.

Συγκεκριμένα, στις 13/05/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, εντόπισαν σε 2 περιπτώσεις μεταφορά ζωικών προϊόντων σε οχήματα που οδηγούσαν αλλοδαποί συμπολίτες μας, κατά παράβαση του σχετικού Κανονισμού.

Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν 3kg περίπου κομμάτια κοτόπουλου, 1.8 λίτρα γαλακτοκομικών προϊόντων και 30 αυγά,

Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 450g περίπου νωπού βοδινού κρέατος, 1.5 λίτρα γαλακτοκομικού προϊόντος και 24 αυγά.

Τα πιο πάνω προϊόντα κατασχέθηκαν και θα οδηγηθούν προς καταστροφή με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.