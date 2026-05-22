Η Λουπίτα Νιόνγκο απάντησε στην κριτική που δέχθηκε επειδή επιλέχθηκε να υποδυθεί την Ελένη της Τροίας στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας».

«Δεν μπορείς να υποδυθείς την ομορφιά», δήλωσε η ηθοποιός στο Elle, απαντώντας στις αντιδράσεις για τον ρόλο της ως «η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου», σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη. «Θέλω να μάθω ποιος είναι πραγματικά ένας χαρακτήρας. Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση; Αυτό είναι το θέμα όταν δουλεύεις πάνω σε ένα τόσο γνωστό κείμενο, το οποίο έχει μελετηθεί, ερμηνευτεί και αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τόσα πράγματα», συνέχισε. «Η έρευνα θα μπορούσε να είναι ατελείωτη. Το καλό όταν συνεργάζεσαι με έναν σεναριογράφο όπως ο Κρις είναι ότι όλα είναι ήδη στο σενάριο», πρόσθεσε για τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. «Η έρευνα ξεκινά με τις σελίδες που σου δίνονται. Σε αυτό το βασίστηκα».

Η 43χρονη Νιόνγκο υπογράμμισε επίσης ότι το έπος του Ομήρου «είναι μια μυθολογική ιστορία» και όχι ιστορική αφήγηση, τονίζοντας ότι το καστ «είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου». Πρόσθεσε ότι δεν σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο σκεπτόμενη πως θα αμυνθεί καθώς η κριτική θα υπάρχει είτε την ασχοληθεί είτε όχι.

Η κριτική για την «Οδύσσεια» του Νόλαν και την επιλογή του για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα του καστ για την επική ταινία της Universal. Ο Έλον Μασκ έγραψε τον Ιανουάριο στο X ότι «ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του» αναφερόμενος στο ότι επιλέχθηκε η Νιόνγκο τόσο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας όσο και για τον ρόλο της αδερφής της Ελένης, της Κλυταιμνήστρας, ενώ νωρίτερα τον Μάιο συμφώνησε με σχόλιο ότι ο Νόλαν θα χαρακτηριζόταν ρατσιστής αν έδινε τον ρόλο σε λευκή ηθοποιό. Σε άλλη ανάρτηση, ο Μασκ υποστήριξε ότι ο σκηνοθέτης «θέλει τα βραβεία», αναφερόμενος στα νέα κριτήρια διαφορετικότητας των Όσκαρ. Αντίθετα, ο Άλεκ Μπάλντουιν απάντησε στον Μασκ γράφοντας: «Αγαπητέ Έλον… αυτή ΕΙΝΑΙ η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο». Ο Τζίμι Κίμελ από την πλευρά του κάλεσε τον μεγιστάνα «να παραμείνει στα χωράφια του».

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, πάντως, υπερασπίστηκε την επιλογή του, λέγοντας ότι «η δύναμη και η ψυχραιμία ήταν τόσο σημαντικές για τον χαρακτήρα της Ελένης. Και η Λουπίτα το κάνει να μοιάζει αβίαστο». Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι την ήθελε «απεγνωσμένα» για τον ρόλο και ότι ήθελε πολύ να συνεργαστεί μαζί της.

