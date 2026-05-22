Το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον εγκριθεί και από τις δύο πλευρές, αποκάλυψαν αραβικές πηγές με γνώση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων κι ενώ εντείνονται οι προσπάθειες του Πακιστάν για διαμεσολάβηση.

Όπως αναφέρουν οι πηγές στο Al Arabiya το σχέδιο προβλέπει πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα και δέσμευση για μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει εννέα βασικές ρήτρες, μεταξύ των οποίων:

Άμεση, πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα.

Αποχή και από τις δύο πλευρές από στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών.

Τερματισμός στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση του «πολέμου των μέσων ενημέρωσης».

Ελευθερία ναυσιπλοΐας και εδαφική κυριαρχία

Το σχέδιο τονίζει τον σεβασμό στην κυριαρχία και ακεραιότητα των κρατών, καθώς και τη μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις.

Προβλέπει:

Εγγύηση ελευθερίας ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στη Θάλασσα του Ομάν.

Δημιουργία μηχανισμού κοινής παρακολούθησης και επίλυσης συγκρούσεων.

Έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός επτά ημερών.

Άρση κυρώσεων και διεθνής δέσμευση

Το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν προς τους όρους. Επίσης, καθορίζει τη δέσμευση και των δύο πλευρών στο Διεθνές Δίκαιο και στον Χάρτη του ΟΗΕ.

Η προκαταρκτική συμφωνία αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ μετά την επίσημη ανακοίνωσή της από Ιράν και ΗΠΑ. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κάποια αναφορά στο ακανθώδες ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Με τον Αραγτσί συναντήθηκε ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών στην Τεχεράνη

Δύο ημέρες μετά την παράδοση της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για ειρηνευτική συμφωνία στο Πακιστάν, ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μοχσίν Νακβί πραγματοποίησε νέα συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα ημι-επίσημα πρακτορεία Tasnim και ISNA. Ο Νακβί μεσολαβεί για να επιτευχθεί πλαίσιο τερματισμού του πολέμου και επίλυσης των διαφορών, όπως ανέφερε το ISNA.

Pakistani Minister of Interior Naqvi meets with Iranian Foreign Minister Aragchi.



P.S. This is the second time in a single week that Pakistan's minister of interiors visits Tehran.#Iran #Pakistán pic.twitter.com/wCRkyv3HsC — Kazemi (@MKazemi19) May 21, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι υπήρξαν «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν θα υπάρξει λύση αν το Ιράν επιμείνει σε σύστημα χρεώσεων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει για τις περισσότερες διελεύσεις μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι τα κενά στις διαπραγματεύσεις έχουν περιοριστεί, αν και το εμπλουτισμένο ουράνιο και ο έλεγχος των Στενών παραμένουν ακανθώδη ζητήματα.

protothema.gr