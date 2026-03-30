Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατήγγειλε ως «παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας» την απόφαση των ισραηλινών αρχών να εμποδίσουν τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Ναό του Πανάγιου Τάφου για την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων.

«Η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων την είσοδο στον ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και των μακροχρόνιων προστασιών που περιβάλλουν τους αγίους τόπους», δήλωσε.

«Η θρησκευτική ελευθερία στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως, ανεξαιρέτως, για όλες τις θρησκείες. Ο πολυθρησκευτικός χαρακτήρας της Ιερουσαλήμ πρέπει να προστατεύεται», πρόσθεσε σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία, κάνει λόγο ο Πέδρο Σάντσεθ

Την έντονη αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης προκάλεσε η παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων για τους Καθολικούς.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατήγγειλε το περιστατικό ως «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία», κάνοντας λόγο για ενέργεια που στερείται αιτιολόγησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο ίδιος υποστήριξε ότι «ο Νετανιάχου εμπόδισε τους καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ, χωρίς καμία εξήγηση», προσθέτοντας ότι πρόκειται για ενέργεια «χωρίς λόγο ή αιτία».

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos.



Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la… March 29, 2026

Παράλληλα, τόνισε ότι η ισπανική κυβέρνηση καταδικάζει την εν λόγω στάση και κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη θρησκευτική πολυμορφία και το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας πως «χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη».

Μελόνι και Ταγιάνι αντιδρούν στην απαγόρευση στον Πανάγιο Τάφο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πήρε άμεσα θέση και, αναφερόμενη στο συμβάν, υπογράμμισε:

«Ό Πανάγιος Τάφος των Ιεροσολύμων είναι ιερός τόπος της Χριστιανοσύνης και, κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύεται για την τέλεση των ιερών τελετουργιών. Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη και στον Κουστωδό των Αγίων Τόπων, σε μια βασικής σημασίας ημέρα για την πίστη μας -όπως είναι η Κυριακή των Βαΐων- αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει την θρησκευτική ελευθερία».

Ο δε Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, πρόσθεσε ότι ζήτησε να κληθεί αύριο, στο υπουργείο, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ρώμη ώστε να του ζητηθούν εξηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν.

Κατά την προσευχή του, πριν από λίγο στο Όρος των Ελαιών, χωρίς την παρουσία πιστών, ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έχοντας μπροστά μας την Ιερουσαλήμ, στην ιδιαιτέρα περίπλοκη κατάσταση που ζούμε, αυτή ακριβώς την στιγμή θέλουμε να επανενωθούμε με τον Ιησού, θέλουμε να εισέλθουμε στην Ιερουσαλήμ και να μάθουμε, για μια ακόμη φορά, με ποιόν τρόπο να κατοικήσουμε αυτή την πόλη. Θέλουμε να παραμείνουμε μια κοινότητα η οποία επιθυμεί να χτίσει αλληλεγγύη, φιλία, αδελφοσύνη, σε κοινωνία με όλους και να είμαστε όργανα ειρήνης και επανασυμφιλίωσης».

Under Home Front Command directives, life-saving restrictions apply to all holy sites in the Old City—for Jews, Christians, and Muslims alike.



The Old City has been targeted by murderous missiles multiple times this month, alongside constant fire on residential areas. These… pic.twitter.com/5crKOu9Pzd — Israel Police (@israelpolice) March 29, 2026

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες», δήλωσε το Λατινικό Πατριαρχείο.

Ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπέλα και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή, ενώ προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με κοινή δήλωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων.

Ως αποτέλεσμα, «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου, κάτι που δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου. Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου αποτελεί σημαντικό κέντρο και σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης. Η φύλαξή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.

protothema.gr