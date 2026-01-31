Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα κατά την κατάρρευση του ορυχείου κολτανίου Ρουμπάγια στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως δήλωσε στο Reuters ο Λουμούμπα Καμπέρε Μουγίσα, εκπρόσωπος του διορισμένου από τους αντάρτες κυβερνήτη της επαρχίας. Η έκφραση «ματωμένο κολτάνιο» αναφέρεται στους χιλιάδες ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους υπό επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες κατά την εξόρυξη του μετάλλου.

Το ορυχείο Ρουμπάγια παράγει περίπου το 15% του παγκόσμιου κολτανίου, το οποίο στη συνέχεια μεταποιείται σε ταντάλιο και νιόβιο. Το ταντάλιο είναι ανθεκτικό στη θερμότητα και χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, αεροδιαστημικών εξαρτημάτων και τουρμπινών. Στην περιοχή, ντόπιοι εργάζονται χειρωνακτικά για λίγα δολάρια την ημέρα, ενώ από το 2024 ο χώρος βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ανταρτικής ομάδας M23.

DRC 🇨🇩 📍

The Governor of North Kivu under the AFC–M23, H.E. Bahati Musanga Erasto, paid a visit to residents affected by the landslide at the Rubaya mining site in Masisi territory.



The provincial authority was accompanied by several members of his cabinet. pic.twitter.com/O5VnyeS6UJ January 30, 2026

Η κατάρρευση συνέβη την Τετάρτη και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν ήταν ακόμη σαφής μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. «Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έπεσαν θύματα αυτής της κατολίσθησης, μεταξύ των οποίων ανθρακωρύχοι, παιδιά και γυναίκες της αγοράς. Μερικοί άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και έχουν σοβαρούς τραυματισμούς», δήλωσε ο Μουγίσα.

Ένας σύμβουλος του κυβερνήτη είπε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ήταν τουλάχιστον 227. Μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να ενημερώσει τα μέσα ενημέρωσης.

Το ματωμένο κολτάνιο του Κονγκό

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η M23 έχει λεηλατήσει τον ορυκτό πλούτο της Ρουμπάγια για να χρηματοδοτήσει την εξέγερση, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της γειτονικής Ρουάντα, μια κατηγορία που αρνείται το Κιγκάλι.

Οι βαριά οπλισμένοι αντάρτες, των οποίων ο δηλωμένος στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης στο Κινσάσα και η διασφάλιση της ασφάλειας της μειονότητας των Τούτσι του Κονγκό, κατέλαβαν ακόμη περισσότερα εδάφη πλούσια σε ορυκτά στο ανατολικό Κονγκό κατά τη διάρκεια μιας αστραπιαίας προέλασης πέρυσι.

Το κολτάνιo είναι ένα μαύρο, μεταλλικό ορυκτό από το οποίο εξάγονται το ταντάλιο και το νιόβιο. Αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για την κατασκευή πυκνωτών σε ηλεκτρονικά είδη (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές) και εξορύσσεται κυρίως στο Κονγκό.

H Κίνα και κάποιες άλλες χώρες εμπλέκονται στην σύγκρουση, με το Πεκίνο να στηρίζει την αναγνωρισμένη κυβέρνηση με drones και άλλα όπλα. Παρόλα αυτά η Κίνα έχει κατηγορηθεί για τον ρόλο της, τις συνθήκες εργασίας και ένα σκάνδαλο διαφθοράς ανώτατων αξιωματούχων.

Εργάτες μπορεί να αργοπεθαίνουν παγιδευμένοι στα φρεάτια

Ο Φρανκ Μπολίνγκο, ένας ανθρακωρύχος που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στη Ρουμπάγια, είπε ότι πιστεύεται ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι παγιδευμένοι μέσα στο ορυχείο.

«Έβρεξε, μετά συνέβη η κατολίσθηση και παρέσυρε τους ανθρώπους. Μερικοί θάφτηκαν ζωντανοί, ενώ άλλοι είναι ακόμα παγιδευμένοι στα φρεάτια», ανέφερε ο Μπολίνγκο χαρακτηριστικά.

Παρά τον εξαιρετικό ορυκτό πλούτο της Λαϊκή Δημοκρατίας του Κονγκό, περισσότερο από το 70% των Κονγκολέζων ζουν με λιγότερα από 2,15 δολάρια την ημέρα.

in.gr