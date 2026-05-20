Διάφορες ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτερη αυτή των επτά ετών, επέβαλε σήμερα (20/5) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε τρεις κατηγορούμενους ηλικίας 23, 25 και 27 ετών, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι, κατόπιν παραδοχής τους, σε σοβαρές υποθέσεις που αφορούν κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση αφορά όχημα που εντοπίστηκε την 1η Αυγούστου 2024 στη Λεμεσό και το οποίο είχε μετατραπεί σε αποθήκη φύλαξης και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι 2 και 4, ηλικίας 23 και 25 ετών αντίστοιχα, παραδέχθηκαν κατηγορίες που αφορούν παράνομη κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο ποσοτήτων κάνναβης συνολικού βάρους 20 κιλών και 2,54 γραμμαρίων, καθώς και σκευασμάτων συνολικού βάρους 9 κιλών και 285,77 γραμμαρίων που περιείχαν την ουσία εξαϋδροκανναβινόλη (HHC). Πρόκειται για σκευάσματα σε μορφή μπισκότων και ζελεδάκια.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε επίσης παρόμοιες κατηγορίες σε σχέση με επιπρόσθετη ποσότητα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 69,94 γραμμαρίων. Ο 27χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε κατηγορίες που αφορούν παράνομη κατοχή 9,8 γραμμαρίων κάνναβης, κατοχή 0,2529 γραμμαρίων κάνναβης, καθώς και κάπνισμα φυτού κάνναβης.

Το Δικαστήριο επέβαλε στον 23χρονο συντρέχουσες ποινές φυλάκισης επτά και πέντε ετών, στην 25χρονη ποινή φυλάκισης επτά ετών και στον 27χρονο συντρέχουσες ποινές φυλάκισης με ανώτατη αυτή των 3 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το Κακουργιοδικείο είχε ήδη επιβάλει ποινές και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους της ίδιας υπόθεσης, στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Συγκεκριμένα, στον πρώτο κατηγορούμενο, ηλικίας 23 ετών, επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης με μεγαλύτερη αυτή των 14 ετών, στον τρίτο κατηγορούμενο, ηλικίας 24 ετών, ποινή φυλάκισης τριών ετών και στον πέμπτο κατηγορούμενο, ηλικίας 21 ετών, ποινή φυλάκισης 15 μηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου, οι ναρκωτικές ουσίες, με εξαίρεση τα 0,2529 γραμμάρια κάνναβης που εντοπίστηκαν στην οικία του κατηγορούμενου 6, βρέθηκαν εντός οχήματος το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ανοικτό οικόπεδο στη Λεμεσό και χρησιμοποιείτο ως χώρος φύλαξης ναρκωτικών ουσιών. Σε συσκευασίες που περιείχαν τις ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό των κατηγορουμένων 2, 3 και 6, καθώς και άλλων προσώπων.

Ο 27χρονος ανέφερε ότι η μικρή ποσότητα κάνναβης που εντοπίστηκε στην κατοχή του προοριζόταν για προσωπική χρήση και ότι είχε κάνει χρήση λίγες ημέρες νωρίτερα.

Παράλληλα, στο κινητό τηλέφωνο της 25χρονης κατηγορούμενης εντοπίστηκαν συνομιλίες μεταξύ της ίδιας και του 23χρονου συγκατηγορουμένου της, μέσω των οποίων συζητούσαν για διανομή ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Το Κακουργιοδικείο στην απόφασή του, τόνισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ανάγκη επιβολής αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών, λόγω της αυξητικής τάσης που παρατηρείται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Σε σχέση με τον 23χρονο, το Δικαστήριο ανέφερε ότι, εν γνώσει του και με πλήρη συνείδηση, συνέδραμε τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης στη φύλαξη μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών για περίπου 36 ώρες, μέχρι να εξευρεθεί ασφαλής χώρος αποθήκευσης.

Όπως αναφέρθηκε, η 25χρονη διακινούσε τα σκευάσματα σε διάφορες περιοχές, σε πρόσωπα που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν από την Αστυνομία, ενεργώντας ως διακινητής και προμηθευτής ναρκωτικών με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που κατείχαν οι κατηγορούμενοι 2 και 4, καθώς και τη δραστικότητα των σκευασμάτων HHC. Για τον 27χρονο λήφθηκε υπόψη η μικρή ποσότητα κάνναβης που είχε στην κατοχή του και το γεγονός ότι δεν αντιμετώπιζε κατηγορία για προμήθεια ναρκωτικών σε άλλα πρόσωπα.

Παράλληλα, το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη προς όφελος των κατηγορουμένων τις προσωπικές και οικογενειακές τους περιστάσεις, την παραδοχή τους, το λευκό ποινικό τους μητρώο, την ηλικία και την συνεργασία των κατηγορουμένων 2 και 4 με την Αστυνομία, την εξάρτηση του κατηγορουμένου 6 από ναρκωτικές ουσίες και την απεξάρτηση και την διαγωγή της 25χρονης κατηγορουμένης στις Κεντρικές Φυλακές.

Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι ο ρόλος των κατηγορουμένων 2 και 4 ήταν σαφώς πιο περιορισμένος σε σχέση με εκείνον του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης, ο οποίος διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση και διοχέτευση των ναρκωτικών στην αγορά και είχε στην κατοχή του πολύ μεγαλύτερες ποσότητες και διαφορετικά είδη ναρκωτικών ουσιών τάξεως Α’ και Β’.

Αντίθετα, οι ποσότητες ναρκωτικών που κατείχαν οι πρώην Κατηγορούμενοι 3 και 5 ήταν αισθητά μικρότερες, γεγονός που διαφοροποιούσε τη δική τους περίπτωση και επιβάλλοντας την αυστηρότερη αντιμετώπιση των κατηγορουμένων 2 και 4.