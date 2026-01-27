Το καλύτερο δ’ τρίμηνο στην ιστορία της σε επίπεδο παραγωγής κατέγραψε το 2025 η Energean plc, σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του έτους.

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, η παραγωγή το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση, με μέσο όρο 162 χιλ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (kboed), οδηγώντας τη μέση ετήσια παραγωγή στα 154 kboed, στο ανώτατο όριο της καθοδήγησης για το 2025.

Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας ανέφερε ότι η επίδοση αυτή, σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική απόδοση και τη συνεχιζόμενη πειθαρχία στο κόστος, επέτρεψε στην εταιρεία να διατηρήσει σταθερά έσοδα και προσαρμοσμένο EBITDAX, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου σε ετήσια βάση. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου, με περισσότερα από 20 δισ. δολάρια συμβασιοποιημένα έσοδα για τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Η Energean εισήλθε στο 2026 με ισχυρές πωλήσεις στο Ισραήλ, που διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στις 132 kboed τον Ιανουάριο, με τη διοίκηση να χαρακτηρίζει το νέο έτος καθοριστικό για τη βελτιστοποίηση της περιουσιακής βάσης και την ανάπτυξη μέσω πειθαρχημένων και στρατηγικών επενδύσεων.

Ανθεκτική απόδοση και σταθερά οικονομικά μεγέθη

Η μέση παραγωγή σε ποσοστό συμμετοχής (W.I.) το 2025 ανήλθε σε 154 kboed, εκ των οποίων 85% φυσικό αέριο, με τη συνολική παραγωγή να κινείται στο ανώτατο όριο της αναθεωρημένης καθοδήγησης των 145–155 kboed. Η παραγωγή παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων στο Ισραήλ τον Ιούνιο.

Τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,716 δισ. δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAX ανήλθε σε 1,112 δισ. δολάρια, σε επίπεδα αντίστοιχα με το προηγούμενο έτος.

Φυσικό αέριο, εξαγωγές και επενδύσεις

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Energean υπέγραψε νέα μακροπρόθεσμα συμβόλαια φυσικού αερίου, με συμβασιοποιημένα έσοδα άνω των 4 δισ. δολαρίων, καλύπτοντας αυξανόμενη ζήτηση στο Ισραήλ. Παράλληλα, εγκρίθηκε και προωθείται ο αγωγός εξαγωγής Nitzana προς την Αίγυπτο.

Η εταιρεία διατήρησε αυστηρό έλεγχο κόστους, με λειτουργικό κόστος στα 6 δολ./boe, ενώ οι δαπάνες ανάπτυξης και παραγωγής ανήλθαν σε 575 εκατ. δολάρια, χαμηλότερα από την καθοδήγηση. Το 2025 επιστράφηκαν 221 εκατ. δολάρια στους μετόχους, ενώ ενισχύθηκε περαιτέρω ο ισολογισμός μετά την αναχρηματοδότηση των έργων και των εταιρικών ομολόγων.

Προοπτικές 2026

Για το 2026, η Energean προβλέπει παραγωγή 140–150 kboed, επενδύσεις ύψους 740–800 εκατ. δολαρίων και διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Το έτος θεωρείται κομβικό για την υλοποίηση των έργων Katlan στο Ισραήλ και Irena στην Κροατία, με πρώτη παραγωγή να αναμένεται στο α’ εξάμηνο του 2027, ενώ δρομολογούνται και νέες ερευνητικές γεωτρήσεις σε Αίγυπτο και Ιόνιο.