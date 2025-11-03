Το ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου» επιβεβαιώθηκε, καθώς η Energean plc ανακοίνωσε την υπογραφή Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent) με τον Όμιλο Cyfield, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου. Η συμφωνία αφορά την πιθανή προμήθεια φυσικού αερίου για τη μελλοντική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Cyfield στο Μαρί της Λάρνακας, στο πλαίσιο ενός νέου υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει τα δύο κράτη.

Η Energean έχει ήδη υποβάλει πρόταση στις κυβερνήσεις Κύπρου και Ισραήλ για τη δημιουργία του αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ προς την Κύπρο, ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα και τη σταθερότητα εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο αγωγός θα συνδέει την πλωτή μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης “Energean Power”, που δραστηριοποιείται στα ισραηλινά ύδατα, με τις ενεργειακές υποδομές της Κύπρου.

Η υλοποίηση του έργου τελεί υπό την έγκριση των κυβερνήσεων Κύπρου και Ισραήλ, ενώ εφόσον προχωρήσει, αναμένεται να αποτελέσει κομβικό βήμα για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής, προσφέροντας στην Κύπρο νέα πηγή προμήθειας φυσικού αερίου και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Ενεργειακή και γεωστρατηγική σημασία

Η σχεδιαζόμενη διασύνδεση Ισραήλ–Κύπρου εκτιμάται ότι θα:

Διευρύνει τις ενεργειακές επιλογές της Κύπρου, μειώνοντας την εξάρτησή της από πετρελαϊκά καύσιμα.

της Κύπρου, μειώνοντας την εξάρτησή της από πετρελαϊκά καύσιμα. Προωθήσει καθαρότερη ηλεκτροπαραγωγή , υποστηρίζοντας την απανθρακοποίηση και τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα .

, υποστηρίζοντας την και τους . Σταθεροποιήσει το ενεργειακό κόστος και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη .

και θα . Δημιουργήσει έναν νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία.

Η πρωτοβουλία εκτιμάται ότι θα αποφέρει στρατηγικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την Κύπρο, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε βιώσιμες μορφές ενέργειας και καθιστώντας τη χώρα σημαντικό κρίκο στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη.

Δηλώσεις αξιωματούχων

Ο Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Eli Cohen, χαρακτήρισε το ισραηλινό φυσικό αέριο «στρατηγικό πλεονέκτημα» για τη χώρα, σημειώνοντας ότι η πώλησή του στην Κύπρο θα ενισχύσει τη διεθνή θέση του Ισραήλ και θα αποφέρει «σταθερότητα, ευημερία και σημαντικά κρατικά έσοδα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μάθιος Ρήγας, ανέφερε ότι η εταιρεία εργάζεται «υπέρ της ελεύθερης αγοράς, του ανταγωνισμού και της ενεργειακής ασφάλειας», προσθέτοντας πως η πρόταση «προσφέρει μια πρακτική και οικονομικά αποδοτική λύση στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, τόνισε ότι η συνεργασία με την Energean «μπορεί να μεταμορφώσει το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου», επιτρέποντας «καθαρότερη και αποδοτικότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» και «μείωση του κόστους για τους καταναλωτές».