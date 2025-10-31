Η ελληνική εταιρεία Energean υπέγραψε Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας (Letter of Intent) με την κυπριακή PEC (Power Energy Cyprus), που ανήκει στον όμιλο της Cyfield, για κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την ΑΟΖ του Ισραήλ στο Βασιλικό, για χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή.

Την πληροφορία για την υπογραφή της Πρόθεσης Συνεργασίας επιβεβαίωσε στον Φιλελεύθερο ο διευθύνων σύμβουλος της PEC Γιώργος Χρυσοχός.

Κατά τον ίδιο, η συνεργασία των δύο εταιρειών αποσκοπεί στην κατασκευή αγωγού, με έξοδα της Energean, από το κοίτασμα Καρίς στην ΑΟΖ του Ισραήλ, όπου λειτουργεί πλωτή μονάδα FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), ιδιοκτησίας της Energean, για παραγωγή φυσικού αερίου από αυτό και από άλλα κοιτάσματα που διαχειρίζεται η εταιρεία και μεταφορά του στην αγορά ενέργειας του Ισραήλ.

Ο κ. Χρυσοχός ανέφερε στον «Φ» πως η πρόθεση συνεργασίας αφορά μεν την ιδιωτική PEC και τις ανάγκες της για ηλεκτροπαραγγή στον υπό κατασκευή σταθμό της στο Βασιλικό, αλλά οι προδιαγραφές του αγωγού επιτρέπουν τη μεταφορά και πρόσθετων ποσοτήτων για όποιον άλλο παραγωγό ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει φυσικό αέριο.

Ο ίδιος ανέφερε πως από τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις υπάρχει αισιοδοξία πως το φυσικό αέριο που θα μεταφέρεται μέσω του αγωγού στο Βασιλικό, εφόσον το έργο υλοποιηθεί, θα διατίθεται στην ηλεκτροπαραγωγή σε τιμή 30 με 40% φθηνότερη από την τιμή που θα μπορούσε να διατεθεί το επαναεριοποιημένο φυσικό αέριο που θα μεταφέρεται με LNG Carriers στο τερματικό Βασιλικού, όταν αυτό ολοκληρωθεί από την ΕΤΥΦΑ και τεθεί σε χρήση.

Energean και PEC εκτιμούν ότι η κατασκευή του αγωγού θα απαιτήσει περίπου 14 μήνες από την ημέρα έναρξης των έργων. Θα χρειαστεί ωστόσο η έκδοση σχετικών αδειών για την πόντιση του αγωγού, την εξαγωγή του αερίου από το Ισραήλ και για τις εγκαταστάσεις παραλαβής του φυσικού αερίου στο Βασιλικό, κάτι που προφανώς θα απαιτήσει πρόσθετο χρόνο.

Η αναδυόμενη αγορά

Ένα επιπλέον εμπόδιο όμως είναι η ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο, μετά από παρέκκλιση που είχε δοθεί πριν χρόνια από την ΕΕ, για μονοπωλιακή εισαγωγή φυσικού αερίου από την κρατική ΔΕΦΑ (αναδυόμενη αγορά). Με βάση αυτή τη νομοθεσία, η εισαγωγή φυσικού αερίου από την Energean ή την PEC δεν επιτρέπεται, εκτός εάν Κυβέρνηση και Βουλή συναινέσουν στην τροποποίηση του νόμου ή αν η ΔΕΦΑ συνεργαστεί με τις δύο εταιρείες για την εισαγωγή του καυσίμου υπό την αιγίδα της.

Ο κ. Χρυσοχός ανέφερε επίσης ότι έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Ενέργειας για το Letter of Intent που έχει υπογραφεί και αναμένουν από αυτό τη δική του θέση ως προς το έργο και την υλοποίησή του, ώστε το ταχύτερο να δρομολογηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.

Σε ερώτησή μας αν έχουν λυθεί οι εκκρεμότητες με την έκδοση των αδειών για υποδομές του σταθμού της PEC στο Βασιλικό και για το αντλιοστάσιο στην ακτή, για την ψύξη των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Χρυσοχός είπε πως έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την έκδοση των αδειών που κρίθηκε από το ΥΠΕΣ ότι εκκρεμούν και εκτιμά πως σύντομα θα κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες.

Σε άλλη ερώτηση κατά πόσο διαφοροποιείται η πρόθεση της PEC να προβεί σε τροποποιήσεις στις γεννήτριες που εξασφάλισε από τη Siemens ώστε αυτές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ντίζελ, ελλείψει διαθέσιμου φυσικού αερίου, ο διευθύνων σύμβουλος της PEC απάντησε πως οι διαδικασίες για τις μετατροπές στις γεννήτριες προχωρούν. Υποστήριξε πως σε 3-4 μήνες η PEC θα είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με ντίζελ, σε αναμονή της έλευσης φυσικού αερίου. Και όταν εισαχθεί φυσικό αέριο, πρόσθεσε, πολύ εύκολα μπορεί να αξιοποιηθεί από τις γεννήτριες της εταιρείας του.