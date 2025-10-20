Υπογράφηκαν τη Δευτέρα τρεις εμπορικές συμφωνίες για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», το οποίο βρίσκεται στο Τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου και του Υπουργού Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Karim Badawi.

Με την έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής και τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης περί τα τέλη του 2025, η παραγωγή του πρώτου αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» αναμένεται εντός του 2027, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής και στην προώθηση της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου, αναφέρει το Υπουργείο Ενέργειας.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι τις συμφωνίες υπέγραψαν στο πλαίσιο του Eastern Mediterranean Energy Conference and Exhibition – EMC 2025 που πραγματοποιείται στη Λεμεσό, εκπρόσωποι των διαχειριστών των εγκαταστάσεων στην Αίγυπτο, της Κρατικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου της Αιγύπτου (EGAS) και των εταιρειών Eni και TotalEnergies, οι οποίες συναποτελούν την αδειούχο κοινοπραξία του Τεμαχίου 6.

Οι εμπορικές συμφωνίες έρχονται ως συνέχεια της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement) που είχε υπογραφεί στην Αίγυπτο τον Φεβρουάριο του 2025, ενώπιον των Προέδρων Κύπρου και Αιγύπτου, μεταξύ της Αιγύπτου και της κοινοπραξίας Eni/TotalEnergies, για την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων του Τεμαχίου 6 της κυπριακής ΑΟΖ.

Η υπογραφή των τριών εμπορικών συμφωνιών αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία για την εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος «Κρόνος» και έμπρακτη απόδειξη της στενής συνεργασίας Κύπρου και Αιγύπτου, αναφέρει το Υπουργείο.

ΚΥΠΕ