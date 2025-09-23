Το έργο του τερματικού αποϋγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό «είναι υλοποιήσιμο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι ο σύμβουλος της ΕΤΥΦΑ «εισηγείται σθεναρά ότι είναι αδύνατο και επιχειρησιακά επικίνδυνο να προκηρυχθούν αυτή τη στιγμή προσφορές». Η τοποθέτηση ήρθε ως απάντηση σε κριτική του Προέδρου της Επιτροπής, Κυριάκου Χατζηγιάννη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «παρελκυστική τακτική» με στόχο να μην ολοκληρωθεί το έργο.

Ο κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε ότι το έργο είναι ημιτελές, αλλά το πλοίο–κλειδί του έργου πιθανόν να είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα, μετά τους τελικούς ελέγχους. «Όταν το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο, θα πρέπει τα υπόλοιπα να ολοκληρωθούν ώστε να μπορέσει το πλοίο να δέσει στην προβλήτα και να ξεκινήσει η αεριοποίηση», τόνισε.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι χρειάζεται μια μελέτη κενών για να εντοπιστούν αποκλίσεις μεταξύ σχεδιασμού, κατασκευής και υλικών. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες το αργότερο και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Εάν η μελέτη δείξει σοβαρά ζητήματα, θα απαιτηθεί Front-End Engineering Design (FEED), δηλαδή μίνι επανασχεδιασμός του έργου. Στο θετικό σενάριο, χωρίς σημαντικά προβλήματα, θα προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη προσφορών με τους όρους που έχουν ήδη ετοιμαστεί από την ΕΤΥΦΑ και τον σύμβουλο, ώστε να αναλάβουν την ολοκλήρωση κατασκευαστικές εταιρείες.

ΚΥΠΕ