Η ενημέρωση που υπάρχει γύρω από το ημιτελές έργο του τερματικού αποϋγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό παραμένει ανεπίσημη και ανεπαρκής. Ωστόσο, πληροφορίες του Φιλελευθέρου από διάφορες πηγές με κάποια εμπλοκή στις προσπάθειες να εξέλθει το έργο από την στασιμότητα των τελευταίων 13 μηνών, αλλά κυρίως από τον ωκεανό λαθών και παραλείψεων των προηγούμενων χρόνων, επιτρέπουν κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα ως προς την υφιστάμενη κατάσταση, όπως την αντιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του έργου (ΕΤΥΦΑ) και ο νέος project manager (Technip Energies).

Μετά και την έκθεση που παρέδωσε η Technip στην ΕΤΥΦΑ, αφού αξιολόγησε προκαταρκτικά κάποια βασικά έγγραφα που αφορούν το έργο και τον σχεδιασμό του, μαθαίνουμε πως εγείρονται τα ακόλουθα:

1. Η Technip έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο αρχικός σχεδιασμός για το σύνολο των επί μέρους έργων που συνθέτουν το τερματικό δεν είναι πλήρης, ούτε ικανοποιητικός. Και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς μια πλήρη επαναξιολόγησή του, ώστε να εντοπιστούν τα κενά του, αλλά και οι αποκλίσεις του σε σχέση με το έργο που έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα (περίπου το μισό απ’ όσο προβλέπεται συνολικά).

2. Η λήψη σήμερα κρίσιμων αποφάσεων από την ΕΤΥΦΑ για τα επόμενα βήματα, χωρίς να αξιολογηθεί λεπτομερώς ο παλιός σχεδιασμός ή και να συμπληρωθούν τα κενά με πρόσθετη σχεδιαστική μελέτη εμπεριέχει πολύ μεγάλο ρίσκο για μια νέα αποτυχία.

3. Η επαναξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδιασμού κρίνεται απαραίτητη από την Technip. Η οποία έχει επισημάνει στην ΕΤΥΦΑ πως αυτή η εργασία δυνατό να οδηγήσει σε εντοπισμό κενών, λαθών αλλά και αποκλίσεων μεταξύ του σχεδιασμού και των κατασκευών που έγιναν από την κινεζική CPP. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες της γαλλικής εταιρείας, αυτομάτως θα δημιουργηθεί η ανάγκη για έναν νέο ή συμπληρωματικό σχεδιασμό/μελέτη (FEED – Front-End Engineering Design), που θα απαιτήσει αρκετούς μήνες.

4. Δεδομένων των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, η θέση στην οποία καταλήγουν η ΕΤΥΦΑ και ο project manager είναι ότι είναι αδύνατο και επιχειρησιακά πολύ ριψοκίνδυνο να προκηρυχθούν τώρα προσφορές EPC για ολοκλήρωση του έργου, καθώς υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον από κατασκευαστικές εταιρείες. Επιπλέον, θα υπάρχει ο κίνδυνος νέων κακοτεχνιών.

5. Προκειμένου να μειωθεί ο πιο πάνω κίνδυνος, η τάση που διαμορφώνεται εντός του διοικητικού συμβουλίου και της υπηρεσίας της ΕΤΥΦΑ είναι η εξής: Να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό -εντός 2-3 μηνών- μία Gap Analysis (μελέτη εντοπισμού κενών και αποκλίσεων μεταξύ σχεδιασμού και κατασκευών) και αν αυτή δεν εμφανίσει σημαντικά προβλήματα και κακοτεχνίες, να προκηρυχθεί μία συνολική προσφορά για όλα τα έργα που εκκρεμούν. Σε μια τέτοια περίπτωση εκτιμάται πως θα χρειαστεί σχεδόν ένας χρόνος για να ολοκληρωθεί η αναζήτηση αναδόχου.

6. Αν όμως η Gap Analysis αναδείξει σοβαρές ελλείψεις στον αρχικό σχεδιασμό που ανέλαβε να εφαρμόσει η κινεζική CPP ή και προβλήματα στην ποιότητα των κατασκευών που έγιναν ή και ακαταλληλότητα εξοπλισμού και υλικών που άφησε πίσω του ο Κινέζος εργολάβος, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να γίνει μία συμπληρωματική μελέτη FEED, η οποία προφανώς θα απαιτήσει 5-6 ή και περισσότερους μήνες. Βάσει της νέας μελέτης FEED, θα ετοιμαστούν μέσα σε μερικούς μήνες νέα έγγραφα -πιο αξιόπιστα, εκ των πραγμάτων- για τον νέο διαγωνισμό. Αν σε αυτό θα καταλήξει η ΕΤΥΦΑ, είναι προφανές ότι ο νέος ανάδοχος για τα έργα θα μπορεί να εξευρεθεί, αν υπάρξει σοβαρό ενδιαφέρον, μέσα του 2027… Ο χρόνος κατασκευής των έργων που απέμειναν είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί σε αυτή τη φάση.