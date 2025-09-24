Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Κυριάκος Χατζηγιάννης, κατηγόρησε χθες την κυβέρνηση, στη διάρκεια συνεδρίας της επιτροπής, ότι ακολουθεί παρελκυστική πολιτική για να μην ολοκληρωθεί ποτέ το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, αλλά, όπως έγινε γνωστό χθες, στην ίδια συνεδρία, η Κυβέρνηση καταβάλλει παρασκηνιακές προσπάθειες ώστε να απεγκλωβιστεί από τις χρονοβόρες διαδικασίες της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και με επίκληση του δημοσίου συμφέροντος να προχωρήσει σε ταχύτατες διαδικασίες εξεύρεσης εργολάβου για να ολοκληρώσει τις ημιτελείς κατασκευές στο Βασιλικό.

Όπως συνάγεται από όσα ανέφερε χθες στους βουλευτές ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, τίποτε δεν πρόκειται να αποφασιστεί ή να γίνει αν δεν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις από τη γαλλική Technip, που ενεργεί από τον περασμένο Μάιο ως project manager για λογαριασμό της ΕΤΥΦΑ και η οποία εντόπισε κενά και λάθη στο έργο, τα οποία πρέπει να διορθωθούν πριν αναζητηθεί νέος εργολάβος.

Κατά τη χθεσινή συνεδρία, η οποία διεξήχθη σε πολύ έντονο κλίμα, με τον κ. Χατζηγιάννη να επιτίθεται στον υπουργό και ο κ. Παπαναστασίου να του ζητά να σεβαστεί τον θεσμό του υπουργού και να μην του συμπεριφέρεται σαν δάσκαλος σε μαθητή, ο υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έχει πάρει επιστολή από τον ίδιο και «μας έχει απαντήσει και αύριο (σήμερα Τετάρτη) έχει καλέσει συνάντηση για να συζητηθεί» το θέμα.

Εξήγησε ότι στην επιστολή του ζητά «να εξεταστεί το δημόσιο συμφέρον, διότι δημόσιο συμφέρον είναι όταν υπάρχουν μελέτες που προδιαγράφουν σε κάποια επόμενα χρόνια ανεπάρκεια ηλεκτρισμού».

«Η ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου είναι μέρος της επάρκειας ηλεκτρισμού για τον λόγο ότι υπάρχει μία μονάδα της ΑΗΚ (η νούμερο 6 – 160 μεγαβάτ) έτοιμη για να λειτουργήσει και υπάρχει και ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος αναμένει αφού ξεπεραστούν κάποια άλλα προβλήματα αδειοδοτήσεων και λοιπά να λειτουργήσει μονάδες 260 μεγαβάτ, αφού εισαχθεί το φυσικό αέριο», πρόσθεσε.

Εν ολίγοις, η Κυβέρνηση ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία να εξετάσει το ενδεχόμενο να παρακαμφθούν οι χορονοβορες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις, με επίκληση του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να αναζητηθεί με ταχύρρυθμη διαδικασία και κατεπειγόντως εργοληπτικός οίκος, ενδεχομένως ιδιοκτησίας ξένου κράτους, για να αναλάβει να παραδώσει το έργο το ταχύτερο.

Δεν είναι γνωστό τι απάντηση έλαβε το Υπουργείο Ενέργειας. Το γεγονός όμως ότι ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα συνάντηση στη Νομική Υπηρεσία, πιθανό με την παρουσία του ιδίου και του Γενικού Εισαγγελέα, παραπέμπει στην εκτίμηση ότι το αίτημα της Κυβέρνησης παραμένει στο τραπέζι.

Ο κ. Παπαναστασίου είπε επίσης χθες στη Βουλή ότι η ολοκλήρωση του τερματικού πρέπει να αντιμετωπιστεί ως θέμα εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, επειδή σχετίζεται άμεσα με την επάρκεια ηλεκτρισμού. Εξήγησε πως με την έλευση φυσικού αερίου θα μπορεί η παραγωγή ρεύματος να ενισχυθεί με τα 160 μεγαβάτ της 6ης μονάδας της ΑΗΚ στο Βασιλικό (καίει μόνο φυσικό αέριο) ή και με τα 260 μεγαβάτ της ιδιωτικής PEC, αν η τελευταία εξασφαλίσει τις άδειες που απαιτούνται από κρατικές υπηρεσίες.

Ο υπουργός Ενέργειας ανέφερε προς τους βουλευτές ότι η Tecnhip έχει ζητήσει -και η ΕΤΥΦΑ αποδέχθηκε- να γίνει μία μελέτη εντοπισμού κενών ή λαθών στα μέχρι τώρα έργα στο Βασιλικό, μέσα σε δύο μήνες, και αν η μελέτη δεν εντοπίσει σοβαρά προβλήματα θα εκδοθούν αμέσως μετά νέες προσφορές, νοουμένου ότι η Νομική Υπηρεσία δεν θα ανάψει το πράσινο φως για άλλη διαδικασία, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Αν όμως η γαλλική εταιρεία εντοπίσει προβλήματα στον σχεδιασμό, την υλοποίησή του ή στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, τότε θα πρέπει να γίνει ένας νέος σχεδιασμός (μίνι FEED, είπε ο κ. Παπαναστασίου), για τον οποίο θα απαιτηθούν περίπου 5 μήνες. Θα ακολουθήσουν οι προσφορές, η αξιολόγησή τους, η δυνατότητα προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, κλπ.