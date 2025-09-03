Από την πληροφόρηση που υπάρχει για όσα αναφέρθηκαν από τον υπουργό Ενέργειας και συνεργάτες του στο χθεσινό κλειστό μέρος της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας αλλά και από άλλες πηγές, συνάγεται με αρκετή ασφάλεια πως οι εργασίες στο Βασιλικό για την ολοκλήρωση του τερματικού αποϋγροποίησης φυσικού αερίου θα επαναρχίσουν μόνο όταν ετοιμαστεί από τη γαλλική Technip και εγκριθεί από την ΕΤΥΦΑ -πιθανό και από το Υπουργικό Συμβούλιο- ένας νέος οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα.

Εκτός απροόπτου, ο νέος οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα την αναθεώρηση του υφιστάμενου σχεδιασμού της προβλήτας και των χερσαίων υποδομών και ειδικότερα του FEED (Front-End Engineering Design).

Επιβεβαιώνονται μετά και τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή οι πληροφορίες που είχε επικαλεστεί πρόσφατα ο Φιλελεύθερος ότι η Technip, που επιλέγηκε τον Μάιο του ‘25 μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΕΤΥΦΑ ως νέος συντονιστής του έργου (project manager), έχει προκαταρκτικά ενημερώσει την κρατική εταιρεία ότι το υφιστάμενο FEED (ο αρχικός τεχνικός σχεδιασμός) που ετοίμασε η κινεζική CPP δεν είναι επαρκές, ούτε πλήρες, αλλά ούτε και τεχνικά ικανοποιητικό σε κάποια σημεία του και πρέπει να αναθεωρηθεί.

Όπως ξαναγράψαμε, η Technip είναι αυτές τις μέρες σε διαδικασία μιας πρώτης αξιολόγησης του FEED στο οποίο στηρίχθηκαν οι Κινέζοι αλλά και αξιολόγησης της πλημμελούς υλοποίησης του έργου μέχρι στιγμής και των εργασιών που απομένουν, ώστε να ετοιμάσει για την ΕΤΥΦΑ ένα νέο οδικό χάρτη, με εισηγήσεις για τα επόμενα βήματα, μέχρι την επιλογή νέου εργολάβου μέσω διαγωνισμού, για την επανέναρξη των κατασκευών.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η γαλλική εταιρεία αναμένεται να παραδώσει την έκθεσή της σε λίγες μέρες. Από τις προκαταρκτικές συζητήσεις που έγιναν, όμως, θεωρείται πολύ πιθανό ότι η Technip θα εισηγηθεί την πραγματοποίηση νέου ή συμπληρωματικού σχεδιασμού (FEED) από ενδιαφερόμενους εργοληπτικούς οίκους του εξωτερικού, με συμπερίληψη και προτάσεων εκ μέρους τους που θα αφορούν τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές αλλά επίσης τις προβλεπόμενες δαπάνες και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Δεν έγινε γνωστή η ακριβής διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον νέο σχεδιασμό, αλλά ο στόχος είναι η αξιοποίηση της μεγάλης τεχνογνωσίας και εμπειρίας του νέου project manager, ώστε η επανέναρξη των εργασιών να γίνει αφού διασφαλιστεί ότι αυτή τη φορά θα είναι ξεκάθαρος, πλήρης και κατάλληλος ο σχεδιασμός του έργου και αφού ληφθούν επαρκείς εγγυήσεις ότι ο νέος εργολάβος που θα επιλεγεί (για τα δύο ξεχωριστά κομμάτια της προβλήτας -πάνω και κάτω μέρος και για τις χερσαίες υποδομές και σωληνώσεις) θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα και αξιόπιστα το τερματικό.

Αυτό στο οποίο φαίνεται να έχουν καταλήξει ΕΤΥΦΑ και Υπουργείο Ενέργειας είναι πως απαιτείται, έστω έξι χρόνια από την αρχική υπογραφή της σύμβασης με τη CPP, μια αξιόπιστη αξιολόγηση της κατάστασης από την Technip, ώστε να εκμηδενιστούν τα περιθώρια άλλων λαθών και ανατροπών.

Εν αναμονή της κατάθεσης της έκθεσης της Technip και των ενεργειών που θεωρείται βέβαιο πως θα ζητηθεί να γίνουν από πλευράς ΕΤΥΦΑ για να προετοιμαστεί το έδαφος για νέο διαγωνισμό, είναι αδύνατο πλέον να γίνει η παραμικρή πρόβλεψη για το χρόνο πιθανής έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο.

«Δεν θα δίναμε ποτέ το έργο στη CPP»

Είναι ενδεικτική της τρύπιας και υπό διερεύνηση διαδικασίας που είχε ακολουθηθεί το 2018 από την τότε διοίκηση – διεύθυνση της ΔΕΦΑ για την επιλογή εργολάβου, η χθεσινή αναφορά εκπροσώπου της Hill International (του Owner’s Engineer που είχε προσλάβει η ΕΤΥΦΑ και πρόσφατα αποφάσισε να μην του ανανεώσει το συμβόλαιο, για ευνόητους λόγους) ότι αν ήταν δική του η απόφαση δεν θα ανέθετε ποτέ το έργο του τερματικού στην κινεζική CPP!

Η θέση αυτή της Hill κατατέθηκε στη χθεσινή κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, μετά από ερωτήσεις που υπέβαλε στον εκπρόσωπο της εταιρείας ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Θυμίζουμε πως και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για όσα προηγήθηκαν της κατακύρωσης του έργου στη CPP το 2019 έχει ως κεντρικό πυρήνα την εκ των προτέρων προφανή, κατά την Ελεγκτική Υπηρεσία, αδυναμία της εταιρείας να φέρει το έργο σε πέρας. Κάτι που αποδείκτηκε στην πορεία.