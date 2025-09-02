Στην παγκοσμίου βεληνεκούς γαλλική εταιρεία Technip έχει ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου του τερματικού στο Βασιλικό, δήλωσε το πρωί της Τρίτης στη Βουλή ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Κατά τη σημερινή μακρά συζήτηση των εξελίξεων γύρω από το τερματικό φυσικού αερίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, ο υπουργός αναφέρθηκε σε εισαγωγική του παρέμβαση στα τελευταία δεδομένα. Σύμφωνα με τον κ. Παπαναστασίου, όταν η Κυβέρνηση ανέλαβε, το έργο ήταν σε οριακή κατάσταση και το πλοίο Προμηθέας ήταν εγκλωβισμένο στη Σαγκάη, ενώ ήταν και σε αδιέξοδο η εκτέλεση του συμβολαίου με την κινεζική εταιρεία CPP.

Όπως είπε ο κ. Παπαναστασίου, το συμβόλαιο τερματίστηκε (τον Ιούλιο του 2024), προσθέτοντας ότι «στο ενδιάμεσο εξασφαλίσαμε το πλοίο, επί του οποίου γίνονται οι αναγκαίες εργασίες, ώστε να πιστοποιηθεί ως πλωτή μονάδα αποϋγροποίησης».

Παράλληλα, είπε πως η ΕΤΥΦΑ εχει προχωρήσει σε ανάθεση του ρόλου του project manager στη γαλλική εταιρεία Technip, που εχει εμπειρία στην παρακολούθηση και ολοκληρωση τετοιων εργων, με πρώτη αποστολή την εκπόνηση μελέτης για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έργο και την ολοκλήρωση του.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός, σημείωσε πως το έργο του τερματικού βρίσκεται υπό διερεύνηση από το ευρωπαϊκό συνέδριο ελεγκτών, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα, επισημαίνοντας πως η μελέτη της γαλλικής εταιρείας θα δώσει κατεύθυνση αν το έργο μπορεί να συνεχιστεί με τα υφιστάμενα δεδομένα. «Γνωρίζουμε ότι η κοινωνία φωνάζει, δεχόμαστε επικρίσεις για λάθη που έγιναν στο παρελθον, είναι δικαιολογημένη η αντίδραση, οι ευθυνες δεν περιορίζονται στη σημερινή διαχείριση, η δική μας υποχρέωση είναι να εντοπίσουμε τα λάθη και να βρεθουν οι λύσεις για ολοκληρωση του έργου» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μόλις παραληφθεί η μελέτη θα ελεγχθούν τα δεδομένα και θα ληφθούν αποφάσεις. «Οφείλω να ενημερώσω τον Πρόεδρο και το Υπουργικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις. Δεν θα αναφέρουμε χρονοδιάγραμματα ολοκλήρωσης, ζητώ την στήριξη της Βουλής» τόνισε. Σημείωσε, επίσης, πως τα όποια χρονοδιαγράμματα είχαν δοθεί στο παρελθόν ηταν βάσει αξιολόγηση της ΕΤΥΦΑ σε μια δεδομένη στιγμή.