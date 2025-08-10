Νεότερες πληροφορίες του Φιλελευθέρου για το πολύπαθο έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό αναφέρουν ότι ο πρόσφατα επιλεγείς project manager, η γαλλική Technip, έχει ζητήσει και έλαβε πρόσθετο χρόνο αξιολόγησης του τεχνικού σχεδιασμού που έγινε από την κινεζική CPP για την προβλήτα και τις χερσαίες υποδομές, πριν δώσει τις τελικές εισηγήσεις του για πολύ κρίσιμα επόμενα βήματα, περιλαμβανομένης της ετοιμασίας των εγγράφων για προκήρυξη προσφορών.

Από τις πληροφορίες, συνάγεται πως το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η Technip, ως σύμβουλος πλέον της ΕΤΥΦΑ, είναι το εξής: Μπορούμε να εμπιστευτούμε -και να αναλάβουμε ως ΕΤΥΦΑ την πλήρη ευθύνη- τον σχεδιασμό που έκανε η CPP (FEED), τις επιλογές της στην αγορά υλικών και εξοπλισμού και άλλες αποφάσεις που έλαβε ως ο εργολάβος του έργου, πριν την καταγγελία της σύμβασης;

Το ξεκαθάρισμα επί αυτής της πτυχής δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό. Ένας από τους βασικούς λόγους -ίσως ο μοναδικός- που δεν κατέληξαν σε συμφωνία οι διαπραγματεύσεις της ΕΤΥΦΑ με την κοινοπραξία εργολάβων VPSM για την ολοκλήρωση της προβλήτας που η εν λόγω κοινοπραξία κατασκεύασε ως ένα σημείο υπό τις οδηγίες της CPP, ήταν η αδυναμία της VPSM να αναλάβει την πλήρη ευθύνη και για τον σχεδιασμό της προβλήτας από τους Κινέζους και για τα υλικά που αγόρασε για να τοποθετήσει σε αυτήν.

Παρόλο που η ΕΤΥΦΑ θεώρησε μη αποδεκτή τη θέση της VPSM ότι δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για αποφάσεις που πήρε η CPP και αποδέκτηκε σε προηγούμενη φάση η κρατική πλευρά, η Technip φέρεται να συμφωνεί πως κανένας σοβαρός εργολάβος δεν πρόκειται να αναλάβει τέτοια ευθύνη, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η περιπετειώδης προϊστορία του έργου αυτού.

Αυτό που μαθαίνουμε είναι πως η γαλλική εταιρεία έχει επισημάνει στην ΕΤΥΦΑ ότι αν η κρατική εταιρεία θέλει πραγματικά να προσελκύσει το ενδιαφέρον σοβαρών εργοληπτικών εταιρειών για ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μία πλήρης επαναξιολόγηση του σχεδιασμού (FEED), η συμπλήρωσή του σε σημεία που υπάρχουν κενά και ίσως και η τροποποίησή του, όπου κριθεί σκόπιμο. Σύμφωνα με την Technip, μόνο εάν επαναξιολογηθεί ο σχεδιασμός και κριθεί υλοποιήσιμος και επαρκής θα μπορέσει η ΕΤΥΦΑ να βγει σε προσφορές και να ζητήσει εργολάβο να ολοκληρώσει το έργο, αναλαμβάνοντας η ίδια την ευθύνη για όσες αποφάσεις λήφθηκαν επί καιρώ Κινέζων.

Εν ολίγοις, επειδή θεωρείται βέβαιο πως όλοι οι εν δυνάμει εργολάβοι θα αρνηθούν, όπως έκανε και η VPSM, να αναλάβουν ευθύνη για αποφάσεις και ενέργειες της CPP, κρίνεται επιβεβλημένο αυτή την ευθύνη να την αναλάβει η ΕΤΥΦΑ, όσο και αν τρομάζει τους ανθρώπους της κάτι τέτοιο. Για να αναλάβει αυτή την ευθύνη η ΕΤΥΦΑ, πρέπει να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο του υφιστάμενου σχεδιασμού. Και αυτό ακριβώς θα πράξει η Technip τις επόμενες εβδομάδες.

Εκτιμάται πως η γαλλική εταιρεία θα επιστρέψει με τις θέσεις της επί του υφιστάμενου FEED γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αν η μόνη ανάγκη που θα διαπιστωθεί θα είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού στα σημεία που εντοπίστηκαν ήδη κενά, θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και θα ετοιμαστούν ή οριστικοποιηθούν τα έγγραφα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εργολάβους. Αν πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στο FEED, θα απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος.