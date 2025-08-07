Η κρατική Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) εισέρχεται σε άλλη μια διαδικασία έκδοσης διαγωνισμού, στο πλαίσιο των προσπαθειών να βγάλει από τον βάλτο της αδράνειας και των καθυστερήσεων το έργο της κατασκευής τερματικού αποϋγροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και μεταφοράς του σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού στο Βασιλικό.

Η κατασκευή της προβλήτας και κάποιων υποδομών στην στεριά διεκόπη τον Ιούλιο του 2024, μετά την καταγγελία της σύμβασης από την κινεζική CPP.

Οι προσπάθειες για εφαρμογή ενός plan b, ώστε οι εργασίες στην προβλήτα -που θεωρείται ότι απαιτούν τον περισσότερο χρόνο- να επαναρχίσουν το ταχύτερο ναυάγησαν, μετά την απόφαση της ΕΤΥΦΑ, τέλη Ιουλίου 2025, να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία VPSM, για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν πλήρως.

Επισήμως αναφέρθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν γιατί η κοινοπραξία των εργολάβων δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΕΤΥΦΑ να αναλάβει τη νομική και λειτουργική ευθύνη για τον εξοπλισμό που αγόρασε η CPP και τον παρέδωσε στην ΕΤΥΦΑ, αλλά και για τον σχεδιασμό που έγινε παλαιότερα. Ο εργολάβος αντέτεινε πως είναι έτοιμος να αναλάβει κάθε ευθύνη, για τον εξοπλισμό όμως που θα αγοράσει ο ίδιος και τα έργα που θα εκτελέσουν τα συνεργεία του.

Ωστόσο, δημοσίως αναφέρθηκε από διοικητικά στελέχη της ΕΤΥΦΑ πως η διακοπή των διαπραγματεύσεων με τη VPSM έγινε κυρίως γιατί αυτό εισηγήθηκε ο νέος project manager του έργου, η γαλλική Technip.

Από μέρους της ΕΤΥΦΑ, η Technip φέρεται να έχει ζητήσει – εισηγηθεί να μην αναζητηθούν δύο εργολάβοι, ένας για την προβλήτα και ένας για τις χερσαίες υποδομές (υποδοχή επαναεριοποιημένου φυσικού αερίου, αποθήκευση και διοχέτευση στις μονάδες της ΑΗΚ και της PEC).

Η γαλλική εταιρεία ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να προκηρυχθεί ένας μόνο διαγωνισμός, σε αναζήτηση εργολάβου που θα αναλάβει και την προβλήτα και τους αγωγούς στην στεριά.

Την περασμένη Δευτέρα, στη διάρκεια συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΥΦΑ, οριστικοποιήθηκε η απόφαση για έκδοση ενός διαγωνισμού, υπό την καθοδήγηση της Technip. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε, εκ των πραγμάτων, ότι η ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου αναβάλλεται επ’ αόριστον. Δεν υπάρχει υπολογισμός από την επίσημη πλευρά για τον χρόνο που θα χρειαστεί για την έκδοση διαγωνισμού -μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος- την κατάθεση τελικών προτάσεων, την αξιολόγησή τους, την ανάθεση του έργου, την κατασκευή και παράδοσή του και την έναρξη της επαναεριοποίησης. Θεωρείται από πολλές πηγές αδύνατη η λειτουργία του τερματικού εντός της τρέχουσας τριετίας.

Πώς προχωρά η διαδικασία

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν πως μετά και την τελευταία συνεδρία συνεδρία του δ.σ. της ΕΤΥΦΑ, η υπηρεσία της κρατικής εταιρείας θα τρέξει την ετοιμασία των εγγράφων για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αποδέκτες εργοληπτικές εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του έργου, εν συνόλω.

Νοουμένου ότι μεσολαβούν οι αργίες του Δεκαπενταύγουστου και οι διακοπές, μοιάζει δύσκολο να ετοιμαστούν τα έγγραφα και να δημοσιευτούν.

Αφού δημοσιευτούν τα έγγραφα και εκφραστεί ενδιαφέρον από εργολάβους, η ΕΤΥΦΑ, σε συνεργασία με την Technip, θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα επιλέξει μικρό αριθμό εργολάβων, με τους οποίους θα αναπτύξει ανταγωνιστικό διάλογο. Ακολούθως, θα ετοιμαστούν (νέα) έγγραφα για τις τελικές προσφορές και η διαδικασία θα εισέλθει στο στάδιο της υποβολής best and final offers, για την τελική επιλογή.

Παρόμοια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την επιλογή του project manager, η οποία απαίτησε αρκετούς μήνες.

Θα γίνει νέο FEED;

Ανεπίσημες πληροφορίες που δεν κατέστη δυνατό να διασταυρωθούν, αναφέρουν πως η Technip ζήτησε να ετοιμαστεί ένα νέο FEED (Front-End Engineering Design) για το έργο, με συμμετοχή ίσως των εργολάβων που θα ενδιαφερθούν, ώστε το έργο να εξέλθει από την επιχειρηματικά κακόφημη περιοχή στην οποία έχει εισέλθει μετά τις περιπέτειες με τους Κινέζους της CPP και τους Ελλαδίτες συνεργάτες τους.

Αν όντως θα προωθηθεί μια νέα, προκαταρκτική, λεπτομερής μελέτη του έργου, πριν τις τελικές αποφάσεις για τις προσφορές και την επιλογή εργολάβου για το κατασκευαστικό συμβόλαιο EPC (Engineering, Procurement, Construction), τότε αναπόφευκτα η καθυστέρηση θα είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν πως ήδη παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον από εργοληπτικές εταιρείες και υπεργολάβους, ωστόσο το ενδιαφέρον προέρχεται από την Ελλάδα και όχι από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, με εμπειρία σε τέτοια -ταλαιπωρημένα- έργα, όπως θα προτιμούσαν η ΕΤΥΦΑ και η ΔΕΦΑ, αλλά κυρίως η Technip.