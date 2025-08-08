Η επιλογή -τον περασμένο Μάιο- της γαλλικής Technip ως Project Manager του έργου για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό πιθανό να εξελιχθεί καθοριστική για το μέλλον της προσπάθειας. Και την κατάληξη της.

Οι πληροφορίες από διάφορες πηγές αναφέρουν ότι η δίμηνη ενασχόληση της εταιρείας με το έργο του τερματικού δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για τους τεχνικούς της. Η επιθυμία του Υπουργείου Ενέργειας να μπει στο έργο, ως συντονιστής, μια καταξιωμένη εταιρεία με λαμπρό παρελθόν και ισχυρό παρόν και μέλλον, δείχνει να δικαιώνεται μέχρι στιγμής. Ίσως πολλά να είχαν κυλήσει πολύ διαφορετικά αν μια τέτοια εταιρεία ήταν στο έργο από την αρχή. Ή έστω νωρίτερα.

Η Technip αξιολόγησε τις εργασίες που έγιναν από τη CPP μέχρι τον Ιούλιο πέρσι που η τελευταία εγκατέλειψε το εργοτάξιο -μετά από περίπου ένα εξάμηνο αποστασιοποίησης- μελέτησε τις χιλιάδες σελίδες των συμβολαίων, των σχεδιασμών, των παραγγελιών, των παραλαβών και των αλλαγών που έγιναν, την αλληλογραφία, τις επί μέρους αποφάσεις που λήφθηκαν από τα δύο μέρη και… έφριξε.

Τουλάχιστο αυτό ακούει η στήλη από διάφορους που είναι σε θέση να μαθαίνουν το κους – κους της πολύ σοβαρής αυτής υπόθεσης. Ελλείψει επίσημης ενημέρωσης.

Αυτό που κάποιοι τεχνοκράτες αντιλαμβάνονται από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι πως πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μπορέσει αυτό το έργο να προχωρήσει και να παραδοθεί κάποτε στην ΕΤΥΦΑ για χρήση. Είναι απογοητευτικό, αλλά όλο και περισσότεροι εμπλεκόμενοι θέτουν πλέον σε δεύτερη μέρα τον χρόνο αποπεράτωσης του τερματικού και θεωρούν προτεραιότητα το συμμάζεμα του χάους που παρέλαβε η Technip, πριν το παραδώσει μέσα στο ’26 σε κάποιο νέο εργολάβο.

Στο χθεσινό ρεπορτάζ γράψαμε ότι υπήρχαν επίμονες πληροφορίες ότι η Technip επιθυμεί την πραγματοποίηση ενός νέου σχεδιασμού (FEED) για το έργο, πριν αναζητηθεί με κάποια διαγωνιστική διαδικασία ο εργολάβος που θα το ολοκληρώσει. Νεότερες πληροφορίες επιβεβαιώνουν τουλάχιστο το εξής: Η γαλλική εταιρεία έστειλε το μήνυμα πως με το ισχύον FEED δεν ολοκληρώνεται το έργο! Είτε πρέπει να συμπληρωθεί σε κάποια ουσιώδη σημεία που εντοπίζονται κενά, είτε να γίνει από την αρχή σε ένα μεγάλο τμήμα του. Με τη συμμετοχή των εργολάβων που θα επιδείξουν ενδιαφέρον να ανταγωνιστούν για να κερδίσουν την προσφορά.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούγεται πολύ έντονα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, πως ο έλεγχος της Technip στα υλικά και τον εξοπλισμό που αγοράστηκαν από τη CPP και κατέχονται σήμερα από την ΕΤΥΦΑ ανέδειξε πολύ σοβαρά ζητήματα, που αφορούν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις καταλληλότητας τέτοιων υλικών από έγκριτους οίκους του εξωτερικού. Και μιλάμε για ένα έργο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάγκη απόλυτης ασφάλειας κατά τη λειτουργία του. Και πού πάμε με κρίσιμα υλικά χωρίς πιστοποιητικά ασφάλειας, εφόσον επιβεβαιωθούν επίσημα οι πληροφορίες;

Και δεν είναι μόνο αυτό. Η σύντομη ανάμειξη της Technip ήταν αρκετή για να την πείσει πως το έργο του τερματικού υπήρξε μνημείο τσαπατσουλιάς, ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας, αντιπαράθεσης, άγνοιας και αδιαφορίας. Ίσως όχι από όλους, αλλά σίγουρα από πολλούς. Εντός και εκτός ΕΤΥΦΑ. Το έργο φαίνεται πως είχε τουμπάρει από την αρχή. Και δεν επανήλθε ποτέ σε τροχιά ουσιαστικής προόδου.

Παραμένουν και τα προβλήματα επαρκούς στελέχωσης και αποτελεσματικής οργάνωσης. Με τη ΔΕΦΑ (τον οργανισμό στον οποίο ανήκει η ΕΤΥΦΑ) να μην έχει ούτε καν γενικό διευθυντή και τις σχέσεις του εκπροσώπου του υπουργείου στους δύο οργανισμούς να λέγεται πως δεν είναι οι πιο εποικοδομητικές με τα στελέχη τους.

Τι μπορεί να γίνει τώρα; Αν η Technip πάρει το πράσινο φως να… αλλάξει τα φώτα στο έργο και να βρει τον τρόπο να προσελκύσει σοβαρές εταιρείες να διεκδικήσουν την ολοκλήρωσή του, ίσως υπάρξει μια ελπίδα για αίσιο τέλος… κάποτε. Με πρόσθετο κόστος και μπόλικο χρόνο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο, αν τα πράγματα προχωρήσουν όπως καθορίστηκαν τις τελευταίες μέρες.