Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου και συνεργάτες του δίνουν τις απαντήσεις τους στη σωρεία ερωτήσεων που δέχθηκαν από βουλευτές, για το πολύκροτο θέμα του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαναστασίου, η μελέτη που θα παραδώσει σύντομα η γαλλική εταιρεία Technip θα καταδείξει αν μπορεί να συνεχιστεί το έργο με τις υφιστάμενες υποδομές ή αν θα πρέπει να αναζητηθεί εναλλακτική επιλογή. «Μας ενδιαφέρει η υλοποίηση του έργου, αλλά και η ασφάλεια των υποδομών. Γνώμονας μας είναι η νομιμότητα, αλλά και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση» πρόσθεσε.

Βουλευτές «έστησαν στον τοίχο» τον αρμόδιο υπουργό, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση της Βουλής, ειδικά για το πλοίο «Προμηθέας», το οποίο βρίσκεται για τεχνικές βελτιώσεις στη Μαλαισία.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μίλησε για deja vu συζήτηση, τονίζοντας πως κάποιοι πρέπει να πουν mea culpa. Υπενθύμισε πως στην Κύπρο πληρώνουμε το δεύτερο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας πως η χώρα πλήρωσε €1.3 δισ. σε ρύπους από το 2019. Ο κ. Στεφάνου είπε πως κάποιοι που ήταν στην εξουσία λαϊκίζουν, επαναλαμβάνοντας τη θέση για συμφωνία σκάνδαλο.

Μάλιστα, επικαλέστηκε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία ζητούσε ακύρωση του διαγωνισμού. «Κύριε Υπουργέ, δεν ακούσατε τις προειδοποιήσεις της Βουλής. Όταν δεν τα βρήκατε με τους Κινέζους λέγατε πως έχετε σχέδιο Β, που είναι οι υπεργολάβοι, και εμείς σας λέγαμε πως είναι δύσκολο. Όντως, κύριε υπουργέ, κάνατε σφάλματα και πέσατε έξω. Θα πείτε ένα mea culpa;» ρώτησε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσε πως ο νέος σύμβουλος του κράτους (Technip), έθεσε θέμα ασφάλειας και κακής ποιότητας των υλικών που αγόρασε η κινεζική CPP και παρέλαβε στη συνέχεια η κρατική ΕΤΥΦΑ. Διερωτήθηκε πού ήταν η ΕΤΥΦΑ και οι σύμβουλοι ελεγκτές του κράτους όταν παραλαμβάνονταν τέτοιοι εξοπλισμοί, καλώντας τον υπουργό να ζητήσει τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας.

«Υπάρχουν οι παγκόσμιες πρακτικές σε αυτού είδους έρευνες, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Ο σύμβουλος (σ.σ. προηγουμένως ρόλο Owner’s Engineer είχε η Hill International) έχει ευθύνη να ελέγξει τα υλικά» πρόσθεσε ο κ. Νεοφύτου. Όπως είπε ο ίδιος, δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια, όταν η παγκόσμια πρακτική επιβάλλει να γίνεται εξέταση υλικών εάν μπορούν να αντέχουν τις πιέσεις. Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, δόθηκαν €40 εκατ. μέσω της εγγυητικής (σ.σ. που επιστράφηκε στην κινεζική CPP) και πληρώθηκαν €10 εκατ. σε νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, επισημαίνοντας πως δόθηκαν και άλλα €25 εκατ. βάσει της προηγούμενης συμφωνίας (σ.σ. επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη).

«Ο Προμηθέας βρίσκεται στη Μαλαισία», είπε ακόμα και «θέλουμε στοιχεία κατά πόσο είχαν ζητηθεί εναλλακτικά κόστη, γιατί τέτοιες υποδομές υπάρχουν σε Ελλάδα και Αίγυπτο».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε πως επαναλαμβάνεται η συζήτηση του 2007, επισημαίνοντας πως οι καταναλωτές πλήρωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς να υπάρξει ακόμη έλευση του φυσικού αερίου. «Ήταν σωστός ή καταστροφικός ο αρχικός σχεδιασμός για την Κυπριακή Δημοκρατία; Αν θα αποφασίζατε σήμερα, θα προχωρούσατε με τον ίδιο σχεδιασμό; Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει λάθος; Είναι όλοι υπεύθυνοι σε αυτή την αίθουσα και πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική» είπε.