Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση επανέρχεται σχεδόν μηχανικά η ίδια φράση: «μην πάει χαμένη η ψήφος». Λέγεται συνήθως με ύφος δήθεν ρεαλιστικό, ως προτροπή προς τον πολίτη να επιλέξει το “μεγάλο”, το “σίγουρο”, το “δοκιμασμένο”. Μόνο που, αν είμαστε ειλικρινείς, αυτή η λογική είναι που επί χρόνια κράτησε πολλούς ανθρώπους εγκλωβισμένους σε επιλογές που δεν τους εξέφραζαν πραγματικά ή/και την πολιτική πολωμένη.

Η ψήφος δεν χάνεται όταν πηγαίνει εκεί όπου υπάρχει συνέπεια, εντιμότητα και κοινοβουλευτικό έργο. Χάνεται όταν δίδεται από άγνοια. Χάνεται όταν παραχωρείται ως συνήθεια. Χάνεται όταν ο πολίτης ψηφίζει όχι αυτό που πιστεύει, αλλά αυτό που του είπαν ότι “πρέπει” να ψηφίσει.

Ιδίως σε μια εποχή όπου η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται και έχει, δυστυχώς, κλονιστεί, όπου η ακρίβεια πιέζει την καθημερινότητα και όπου η διαφθορά παραμένει μια βαθύτατη πληγή που δεν μπορεί να καλύπτεται με εύηχα λόγια, ή/και κλασαυχενισμούς η ψήφος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι, συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημα αν θέλουμε στατικότητα ή αν είμεθα έτοιμοι να δώσουμε δύναμη σε φωνές που απέδειξαν ότι μπορούν να επεμβαίνουν, να παρεμβαίνουν και να εργάζονται με επιμονή και υπομονή.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ψήφος στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμένη. Τουναντίον, είναι ψήφος με πολιτικό νόημα, ύφος και ήθος. Είναι ψήφος σε έναν χώρο που, παρά το μικρό του μέγεθος, απέδειξε στην κοινοβουλευτική θητεία 2021-2026 ότι η αξία ενός κόμματος δεν μετριέται μόνο με τον αριθμό των εδρών του, αλλά με την ποιότητα, τη συνέπεια και την πυκνότητα της παρουσίας του.

Οι δύο εν ενεργεία βουλευτές του Κινήματος δεν υπήρξαν “διακοσμητικές” παρουσίες. Υπήρξαν οι πιο δραστήριες και συνεπείς κοινοβουλευτικές φωνές, με ουσιαστική συμμετοχή σε κρίσιμες επιτροπές, με παρεμβάσεις σε ζητήματα μείζονος σημασίας, όπως για παράδειγμα τις εκποιήσεις, τους αερόσακους τακάτα, οι συναφείς νόμοι για τους σκύλους και άλλα τόσα πολλά…

Συνεπώς, ας είμαστε ειλικρινείς, η Κύπρος δεν έχει ανάγκη από άλλες βαρύγδουπες υποσχέσεις. Έχει ανάγκη από κοινοβουλευτικές παρουσίες που να μελετούν, να ελέγχουν, να επιμένουν, να μη φοβούνται να θέσουν ενοχλητικά ερωτήματα, να μην είναι παρόντες απόντες. Έχει ανάγκη από φωνές που να υπενθυμίζουν ότι το περιβάλλον δεν είναι πολυτέλεια, ότι η διαφάνεια δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα, ότι η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται σε υποσχέσεις για επιδόματα χωρίς σαφές πλάνο και σχέδιο, και ότι η αξιοπρεπής διαβίωση δεν είναι αφηρημένη έννοια αλλά καθημερινή, επιτακτική, ανάγκη.

Η ψήφος στους Οικολόγους είναι, ως εκ τούτου, κάτι περισσότερο από κομματική επιλογή. Είναι μια πράξη πολιτικής ισορροπίας. Είναι η ενίσχυση μιας δύναμης που μπορεί να λειτουργήσει συνεκτικά, θεσμικά και με συνέπεια. Μιας δύναμης που δεν ζητά λευκή επιταγή εξουσίας, αλλά καθαρή εντολή παρουσίας. Να είναι εκεί. Να ελέγχει. Να πιέζει. Να προτείνει. Να μην αφήνει ζητήματα να περνούν αβλεπί.

Και αυτό, σε μια Βουλή που αναμένεται ακόμη πιο κατακερματισμένη, έχει ιδιαίτερη σημασία. Διότι η επόμενη Βουλή δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος θα έχει τους περισσότερους βουλευτές. Θα κριθεί και από το ποιες φωνές θα μπορούν να σταθούν με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και καθαρή πολιτική πυξίδα και ηθική. Εκεί είναι που η ψήφος σε “μικρότερα”, αλλά ενεργά και συνεπή κόμματα, αποκτά πολλαπλάσια αξία.

Η δημοκρατία δεν λειτουργεί αποκλειστικά με αριθμούς και ποσοστά. Λειτουργεί με συμμετοχή, κρίση και ευθύνη. Ο πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να στοιχηθεί πίσω από το “μεγάλο” για να νιώσει ότι η ψήφος του έπιασε τόπο. Απεναντίας, πολλές φορές η πιο ουσιαστική ψήφος είναι εκείνη που σπάει τον κύκλο της αδράνειας και δίνει δύναμη σε όσους έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παράγουν έργο πέρα από το μέγεθός τους.

Καμία ψήφος δεν είναι χαμένη όταν δίνεται με συνείδηση. Καμία ψήφος δεν είναι χαμένη όταν στηρίζει ανθρώπους και πολιτικές που εργάστηκαν, έλεγξαν, πρότειναν και επέμειναν. Και δη, καμία ψήφος στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν είναι χαμένη, όταν η προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία απέδειξε ότι ακόμη και λίγες έδρες μπορούν να έχουν μεγάλη φωνή.

Εξάλλου… Το μέλλον στα χέρια μας!

Υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών