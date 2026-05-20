Μετά την επιτυχή διοργανώση του Cyprus 3×3 Series 2026 στη Λευκωσία, η καρδιά των φίλων της καλαθόσφαιρας 3Χ3 χτυπά πλέον δυνατά για την επόμενη διοργάνωση στην Πάφο.

Η πόλη της Πάφου βάζει τα μπασκετικά της για το δρώμενο που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Η 3on3 Cyprus LTD σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τον Δήμο Πάφου διοργανώνουν το 6ο Paphos 3×3 στη Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Κάτω Πάφο.

Παράλληλα και μετά τους σταθμούς του Access City Festival 2026 σε Λευκωσία και Πόλη Χρυσοχούς το Paphos 3×3 συνεργάζεται με το Enavsma Foundation και το Round Table 7 Πάφου, το Σάββατο 23 Μαΐου, μεταξύ των ωρών 15:00 – 18:00 θα μετατρέψουν την πλατεία Κάστρου σε ανοικτό εργαστήρι βιωματικών δράσεων και παραθλημάτων παράλληλα με το καλαθοσφαιρικό τουρνουά.

Οι διοργανωτές έχουν θέσει ψηλά τον πήχη για την φιλοξενία μιας άρτιας διοργάνωσης, μετά την επιτυχή επιστροφή στην Πλατεία Κάστρου το 2025. Το κοινό που θα παρευρεθεί θα απολαύσει μπασκετικές αναμετρήσεις σε διάφορες κατηγορίες.

Στα πλαίσια του Access City Festival 2026 το απόγευμα του Σαββάτου, οι διοργανωτές θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία συμπερίληψης, ενισχύοντας την κατανόηση και την αποδοχή μέσα από τη συμμετοχή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοξοβολία με την υποστήριξη του Paphos Archery Club και του σωματείου Τοξοβολίας 3Α, δίνοντας τη δυνατότητα για το κοινό να διαγωνιστεί μαζί με αθλητές, όπως ο Κύπριος τυφλός τοξοβόλος και Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη Χρίστος Μισός και ο ΑμεΑ τοξοβόλος Κυριάκος Δημητρίου.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν βιωματικές δράσεις παραθλημάτων, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΥΠΑΡΧΩ» και το Round Table 7 Πάφου.

Το διήμερο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαίου, με τους τελικούς και το Community Game (19:00) όπου και φέτος η ομάδα του Enavsma θα προσπαθήσει να κρατήσει το αήττητο της απέναντι στην ομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Ο αγώνας Team Enavsma VS Team Δήμος Πάφου, αναμένεται να διεξαχθεί στις 6.45 μ.μ.