Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερως την Αίθουσα Ρεϊκάντο, μέρος του βουδιστικού ναού Νταϊσόιν και στεγάζει την «αιώνια φλόγα».

Ο συγκεκριμένος ναός βρίσκεται στο νησί Μιγιατζίμα στην πόλη Χατσουκάιτσι, στην επαρχία Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με την ιστορία που ακολουθεί τον ναό, η «αιώνια φλόγα» καίει τα τελευταία 1.200 χρόνια. Μοναχοί, φέρονται να μετακίνησαν τη φλόγα σε διαφορετική τοποθεσία, με τις αρχές να δηλώνουν ότι ενδέχεται η φωτιά να προκλήθηκε από την «αιώνια φλόγα», σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως η Αίθουσα Ρεϊκάντο κάηκε επίσης το 2005 αλλά η φλόγα τότε είχε διατηρηθεί.

Οι πρώτες αναφορές για την πυρκαγιά, σύμφωνα με το BBC, καταγράφηκαν το πρωί της Τετάρτης ενώ επιβεβαιώθηκε πως κατασβήσθηκε, την Πέμπτη.

protothema.gr