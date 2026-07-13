Η κινηματογραφική βιογραφία «Michael», αφιερωμένη στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις παγκόσμιες εισπράξεις, καταγράφοντας ένα νέο ιστορικό επίτευγμα μετά από 12 εβδομάδες προβολής στις αίθουσες.

Σημειώνεται, ότι αυτή είναι η δεύτερη παραγωγή που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο μέσα στη χρονιά, μετά το «Super Mario Galaxy», ενώ παράλληλα αποτελεί την πρώτη ταινία στην ιστορία της Lionsgate που φτάνει σε αυτό το επίπεδο εισπράξεων.

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του στούντιο ήταν το «The Hunger Games: Catching Fire» (2013), με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς, το οποίο είχε ολοκληρώσει την πορεία του με παγκόσμιες εισπράξεις 865,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

1 legend. 1 story. $1 billion at the box office.



To every fan who bought a ticket, sang along, dressed up, and returned to the big screen again and again: thank you. This milestone belongs to you. #MichaelMovie pic.twitter.com/PA0X4rwpSk — Michael (@michaelmovie) July 12, 2026

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, έχει συγκεντρώσει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη 629,8 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, με την Ιαπωνία να συνεισφέρει 35,75 εκατομμύρια δολάρια.

Στο τελευταίο στάδιο της κινηματογραφικής της πορείας, η παραγωγή του Γκράχαμ Κινγκ ενίσχυσε σημαντικά τις εισπράξεις της και από τη ρωσική αγορά. Παράλληλα, το «Michael» αναδείχτηκε στην πιο εμπορική παραγωγή της καριέρας του Γκράχαμ Κινγκ, ξεπερνώντας το «Bohemian Rhapsody», το οποίο είχε συγκεντρώσει 911 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αντίστοιχα, αποτελεί πλέον και τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του σκηνοθέτη Αντουάν Φουκουά, αφήνοντας πίσω το «King Arthur», που είχε αποφέρει 203 εκατομμύρια δολάρια.

«Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο, νέους και μεγαλύτερους από όλα τα κοινωνικά στρώματα να ενώνονται για να ζήσουν αυτή την ταινία και τη χαρά που έχει προσφέρει στους θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη», δήλωσε ο Γκράχαμ Κινγκ.

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Η ταινία αποτελεί επίσης τη δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην καριέρα του σεναριογράφου Τζον Λόγκαν, μετά το «Skyfall», το οποίο είχε ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια. Επιπλέον, πριν από λίγες ημέρες προσπέρασε το «Oppenheimer» (975,8 εκατομμύρια δολάρια), κατακτώντας τον τίτλο της πιο εμπορικής βιογραφικής ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο υποδυόμενος τον θείο του, Μάικλ Τζάκσον. Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Κρούε Βάλντι, Μάιλς Τέλερ και Κόλμαν Ντομίνγκο.

protothema.gr