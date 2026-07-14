Με εκτενή δημόσια τοποθέτηση, το Τμήμα Αρχαιοτήτων επιχειρεί να βάλει τέλος στη συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μέλλον του υφιστάμενου κτηρίου του Κυπριακού Μουσείου, μετά την αποπεράτωση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου.

Αφορμή αποτέλεσε η επιστολή του καταξιωμένου εικαστικού Νίκου Κουρούση, ο οποίος εισηγήθηκε τη χωροθέτηση του μελλοντικού Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Κύπρου στο ιστορικό κτήριο του Κυπριακού Μουσείου. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απαντά πως κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στις προθέσεις της Πολιτείας, επαναλαμβάνοντας ότι το κτήριο θα διατηρήσει τον αρχαιολογικό του χαρακτήρα και θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό τη διαχείρισή του.

Στην ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι το Κυπριακό Μουσείο διέπεται από τις πρόνοιες του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου και αποτελεί κηρυγμένο Αρχαίο Μνημείο Α’ Πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, οι αρχαιολογικές συλλογές θα μεταφερθούν στις νέες εγκαταστάσεις, ωστόσο το υφιστάμενο κτήριο θα συντηρηθεί με βάση τις αρχές προστασίας των μνημείων και θα εξακολουθήσει να αποτελεί την έδρα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Παράλληλα, το Τμήμα ξεκαθαρίζει ότι το Κυπριακό Μουσείο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μουσείο αφιερωμένο στην αρχαιολογική κληρονομιά της Κύπρου, σε άμεση συνάφεια με τη μουσειολογική αφήγηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου. Στους χώρους του θα φιλοξενούνται επαναπατρισμένες αρχαιότητες, δωρεές, καθώς και ειδική έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία του ίδιου του μουσείου και της κυπριακής αρχαιολογίας.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι το ιστορικό κτήριο θα εξακολουθήσει να αποτελεί χώρο συνάντησης της αρχαιολογίας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, φιλοξενώντας, όπως ήδη συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμβολική αξία του Κυπριακού Μουσείου. Το Τμήμα υπενθυμίζει ότι ο θεσμός ιδρύθηκε το 1882 (υπό την ονομασία «Cyprus Museum»), ύστερα από κοινό αίτημα της κυπριακής κοινωνίας προς τις αποικιακές αρχές, και συνδέθηκε διαχρονικά με την προστασία των αρχαιοτήτων και την αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας. Το σημερινό κτήριο, του οποίου η ανέγερση άρχισε το 1907, χαρακτηρίζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της κυπριακής αρχαιολογίας και, όπως αναφέρεται, θα εξακολουθήσει να υπηρετεί την ίδια αποστολή και μετά τη λειτουργία του νέου μουσείου.

Η ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων αποτελεί μια επίσημη και κατηγορηματική τοποθέτηση μετά τη δημόσια παρέμβαση του Νίκου Κουρούση, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη μεταφορά των αρχαιολογικών συλλογών στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το ιστορικό Κυπριακό Μουσείο δεν προορίζεται να αποκτήσει διαφορετική ταυτότητα ή χρήση.

Η ανακοίνωση δεν αποκλείεται να αναζωπυρώσει και τη συζήτηση γύρω από τη χωροθέτηση του μελλοντικού Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, για το οποίο εξακολουθούν να διατυπώνονται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την καταλληλότερη στέγη.