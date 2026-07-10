Από την 1η Αυγούστου 2026 θα ανασταλεί η λειτουργία του Τοπικού Αρχαιολογικού Μουσείου Κουρίου στην Επισκοπή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τους εκθεσιακούς όσο και τους λειτουργικούς χώρους του μουσείου και αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και προσβάσιμου μουσειακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιδιώκεται η καλύτερη προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών συλλογών, καθώς και η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, σημειώνοντας ότι η ημερομηνία επαναλειτουργίας του μουσείου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, στόχος είναι το μουσείο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μουσειολογικές απαιτήσεις, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες τόσο για τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων όσο και για την υποδοχή του κοινού.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται για την προσωρινή αναστάτωση και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου αποτελεί τον βασικό εκθεσιακό χώρο για τα ευρήματα της αρχαίας πόλης-βασιλείου του Κουρίου και της ευρύτερης περιοχής. Στις συλλογές του παρουσιάζονται αντικείμενα από τη Νεολιθική περίοδο έως και τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, τα οποία προέρχονται από τις ανασκαφές στο Κούριο, το Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, την Επισκοπή και άλλες γειτονικές θέσεις. Το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου βρίσκεται στο χωριό Επισκοπή της Επαρχίας Λεμεσού.

Αποτελεί τμήμα της οικίας που έκτισε στα 1937 ο Τζορτζ ΜακΦάντεν, ο οποίος ηγήθηκε εκτενών αρχαιολογικών ερευνών στο Κούριο και στην ευρύτερη περιοχή, από το 1934 μέχρι το θάνατό του από πνιγμό το 1953. Μετά το θάνατό του ΜακΦάντεν, το σπίτι μεταβιβάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ένα μέρος του διαμορφώθηκε σε εκθεσιακό χώρο και εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 1969.

Η έκθεσή του περιλαμβάνει γλυπτά, κεραμική, κοσμήματα, επιγραφές, νομίσματα και ταφικά ευρήματα, προσφέροντας μια συνολική εικόνα της ιστορίας και της εξέλιξης μιας από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Κύπρου. Για πολλούς επισκέπτες, το μουσείο αποτελεί την πρώτη στάση πριν από την περιήγηση στον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου.