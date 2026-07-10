Τουλάχιστον €5.000.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή κλήρωση.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 41, 37, 27, 21, 26

Τζόκερ ο αριθμός: 13

Παράλληλα, στη 2η κατηγορία, με πέντε σωστές προβλέψεις, βρέθηκε ένα τυχερό δελτίο, το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.