Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία στη Λεμεσός το απόγευμα της Τρίτης (24/2) μετά από πληροφορία για εντοπισμό πιστολιού στις εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του philenews, το όπλο εντοπίστηκε από υπάλληλο κατά τη διάρκεια χειροδιαλογής απορριμμάτων στο εργοστάσιο.

Πρόκειται για πιστόλι μαύρου χρώματος με καφέ χειρολαβή. Το πιστόλι παραλήφθηκε ως τεκμήριο από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία μετέβησαν στο σημείο για εξετάσεις. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το όπλο αναμένεται να αποσταλεί για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο πρόκειται για πραγματικό ή ομοίωμα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.