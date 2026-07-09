Οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο διπλωματικό δίλημμα μετά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τούς προσέφερε ως αποχαιρετιστήριο δώρο ένα περίστροφο και έξι σφαίρες.

Ο Κιρ Στάρμερ ήταν ο πρώτος που ανέφερε χθες αυτό το μάλλον ασυνήθιστο δώρο, που έδωσε ο Ερντογάν στους καλεσμένους του. Στο αεροπλάνο του Βρετανού πρωθυπουργού με το οποίο επέστρεφε στη χώρα του από την Άγκυρα, όπου διεξήχθη η σύνοδος, ο Στάρμερ είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε δώσει σε κάθε ηγέτη ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του.

Μαζί με το περίστροφο, επίσης ο Ερντογάν δώρισε στους ηγέτες ένα κόκκινο κουτί, με μαύρη επένδυση που περιείχε έξι σφαίρες και ένα σημείωμα που εξαιρεί τα όπλα από τους ελέγχους εξαγωγών.

Bilmediğim için soruyorum:

Neden revolver/toplu tabanca hediye ettik? Tüm dünyaya Canik silahları satarken gravürlü bir o tip bir silah daha doğru olmaz mıydı?

Hafif silahlar ihtisas konum değil o yüzden bilemiyorum. https://t.co/YTdpUdHGq6 — Kozan S. Erkan (@KozanSErkan1) July 9, 2026

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν από το γραφείο του Λιθουανού προέδρου Γκιτάνας Ναουσέντα δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι το Gumusay .357 Magnum, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων MKE τη δεκαετία του 1990.

Όπως είπαν, ήταν τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας και το λογότυπο του ΝΑΤΟ, καθώς και μια πινακίδα με την επιγραφή «Gumusay, το πρώτο πιστόλι τύπου περιστρόφου που κατασκευάστηκε στη χώρα μας», γραμμένο στα τουρκικά και τα αγγλικά.

Ο εκπρόσωπος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι σε όλους τους ηγέτες δόθηκε το ίδιο μοντέλο, και πάνω σε αυτό ήταν χαραγμένο το όνομα του ηγέτη για τον οποίο προοριζόταν.

Ένα δώρο που εξέπληξε πολλούς, τουλάχιστον, σύμφωνα με το περιβάλλον πολλών ηγετών. Και προκάλεσε σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά σουρεάλ σκηνές στις τάξεις των υπηρεσιών ασφαλείας και των αντιπροσωπειών.

Γιατί ένα τέτοιο δώρο;

Ήταν μόνο κατά την άφιξή της στο Βέλγιο όταν η ομάδα του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ «ενημερώθηκε για την ακριβή φύση του δώρου».

«Ο πρωθυπουργός εξεπλάγη και το παρέδωσε αμέσως στην αστυνομία του αεροδρομίου ώστε να τοποθετηθεί σε ασφαλές χρηματοκιβώτιο και η διαχείριση των υπολοίπων να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες», τόνισαν σήμερα μέλη της συνοδείας του Βέλγου πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Belgian PM Bart De Wever unknowingly brought home a loaded, personalized revolver gifted by Turkish President Erdogan at the NATO summit.



The gift wasn't opened until the delegation landed in Belgium, where they discovered the gun and ammunition.



The weapon was immediately… pic.twitter.com/8aDkGAus18 — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

Η ομάδα ασφαλείας του ντε Βέβερ παρέλαβε επίσης τα όπλα που δόθηκαν στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα –με όλους τους πονοκεφάλους στις υπηρεσίες ασφαλείας και πρωτοκόλλου που συνεπάγεται μια τέτοια επιχείρηση.

Η φον ντερ Λάιεν, εξίσου κατάπληκτη από το δώρο όπως και άλλοι ηγέτες, «ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ερντογάν για αυτή την χειρονομία», σύμφωνα με έναν από τους εκπροσώπους της. Η πρόεδρος της Επιτροπής σχεδιάζει να δωρίσει το όπλο «σε ένα στρατιωτικό μουσείο» μόλις αυτό απενεργοποιηθεί.

Το περίστροφο που δόθηκε στον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι έφτασε επίσης με ασφάλεια, αλλά με τις συνήθεις προφυλάξεις και ένα δραματικό προηγούμενο φρέσκο στη μνήμη όλων.

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο αρχηγός της πολωνικής αστυνομίας έφερε πίσω από την Ουκρανία έναν εκτοξευτή αντιαρματικών χειροβομβίδων που μόλις είχε λάβει ως δώρο. Η συσκευή εξερράγη στο γραφείο του, τραυματίζοντάς τον ελαφρά και προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο αρχηγείο της αστυνομίας στη Βαρσοβία.

Αυτή τη φορά, «είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα πυροβολήσει με αυτό», τόνισε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ένα μέλος του επιτελείου του Ναβρότσκι.

Κάποια από τα όπλα, όπως αυτά που δόθηκαν στον Στάρμερ και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής στην τουρκική πρωτεύουσα. Και για καλό λόγο: με βάση τη νομοθεσία της κάθε χώρας, η μεταφορά πυροβόλων όπλων, ιδίως αυτών που είναι σε λειτουργία, συχνά δεν είναι τόσο απλή.

The Guardian: Erdoğan, NATO liderlerine özel üretim revolver hediye etti



🔗https://t.co/FJGxGLOvVB pic.twitter.com/oMOLaSRn3k — Haber Taksim (@habertaksimcom) July 9, 2026

Το όπλο που δόθηκε στον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον «θα πρέπει να μεταφερθεί στη Σουηδία σύμφωνα με τους κανονισμούς», τόνισε η ομάδα του με μήνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πέρα από τα προβλήματα αυτά τεχνικής φύσεως, αυτό το δώρο ήταν ακατανόητο για πολλές αντιπροσωπείες που παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής.

Το ερώτημα που τέθηκε επανειλημμένα: γιατί ένα τέτοιο δώρο;

Είναι σίγουρα συνηθισμένο για αρχηγούς κρατών να ανταλλάσσουν διάφορα δώρα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους ή των συνόδων κορυφής. Αλλά χωρίς να απαιτούνται τέτοιες προφυλάξεις.

Όταν επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο με το επιτελείο του Τούρκου προέδρου, αυτό δεν απάντησε αμέσως.

Τα γραφεία των πρωθυπουργών της Ολλανδίας και της Σουηδίας δήλωσαν ότι τα περίστροφά τους είχαν μεταφερθεί στις αντίστοιχες πρεσβείες τους στην Άγκυρα. Το ολλανδικό θα απενεργοποιηθεί, ενώ το σουηδικό περίμενε τα έγγραφα εισαγωγής.

Το όπλο που δόθηκε στον Στάρμερ συνοδευόταν από ένα κιτ καθαρισμού και 500 σφαίρες, ανέφερε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. Το περίστροφο προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι φυλάσσεται ήδη στην έδρα της ιταλικής κυβέρνησης, το Παλάτσο Κίτζι, μαζί με άλλα κρατικά δώρα.

cnn.gr