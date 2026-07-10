Σε δύο καταδικαστικές αποφάσεις σχετικά με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού προχώρησε το Κακουργιοδικείο Πάφου.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας 45χρονος κάτοικος Πάφου καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Πάφου σε φυλάκιση επτά ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση της 14χρονης κόρης της γυναίκας με την οποία συζούσε. Ο 45χρονος ομολόγησε την πράξη μετά την σύλληψη του.

Στο μεταξύ, μετά την έκδοση της απόφασης του Κακουργιοδικείου, ο Γενικός Εισαγγελέας έχει καταθέσει έφεση για το ύψος της ποινής.

Σε άλλη περίπτωση, 46χρονος καταδικάστηκε μετά από ακροαματική διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Πάφου για υπόθεση βιασμού γυναίκας 63 ετών και αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής του στις 21 Ιουλίου. Στο διάστημα αυτό ο 46χρονος παραμένει υπό κράτηση με απόφαση του Κακουργιοδικείου.

Η διαδικασία είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία της καταγγέλλουσας. Η γυναίκα το 2023 είχε καλέσει στο σπίτι της τον καταδικασθέντα για κάποιες επιδιορθώσεις στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ιδιότητας. Με τη βία και παρά τη θέληση της, σύμφωνα με την καταγγελία της, ήρθε σε συνουσία μαζί της.