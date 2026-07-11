Η Κίνα απομάκρυνε σήμερα από τις εστίες τους περισσότερους από 600.000 ανθρώπους, καθώς προετοιμάζεται για την έλευση του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την πόλη Γουεντζόου, στα ανατολικά της χώρας.

Ο τυφώνας είχε προηγουμένως σαρώσει τα νησιά Σακισίμα, στα νότια της Ιαπωνίας, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, ενώ πέρασε πολύ κοντά από τη βόρεια Ταϊβάν.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπαβί συνεχίζει να επιβραδύνει και να εξασθενεί στη βορειοδυτική πορεία του πάνω από ψυχρότερες θάλασσες, παραμένει ακόμα επικίνδυνος, εξαιτίας του τεράστιου όγκου υγρασίας που διατηρεί εντός της ζώνης των βροχοπτώσεων του, που έχουν περίπου το μέγεθος της Γαλλίας.

Ο Μπαβί προβλέπεται να φτάσει στις περιοχές γύρω από την Γουεντζόου που έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Over 1.8 million people have been evacuated in China as Typhoon Bavi approaches Wenzhou, bringing strong winds and heavy rainfall.https://t.co/3kJVFgALma July 11, 2026

protothema.gr