Οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι περιορίζουν τις πράσινες επενδύσεις τους και ενισχύουν εκ νέου την παρουσία τους στα ορυκτά καύσιμα, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια και ο πόλεμος στο Ιράν ωθούν υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Oxfam International, έξι από τις μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων στον κόσμο αναμένεται να αποκομίσουν το 2026 κέρδη σχεδόν 3.000 δολαρίων κάθε δευτερόλεπτο, την ώρα που νοικοκυριά διεθνώς βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και έντονες πιέσεις στο κόστος ζωής.

Οι Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon και TotalEnergies αναμένεται να καταγράφουν κέρδη 2.967 δολαρίων το δευτερόλεπτο, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν 37 εκατ. δολαρίων την ημέρα σε σχέση με το 2025. Τα συνολικά προβλεπόμενα κέρδη τους από τα ορυκτά καύσιμα για το 2026 εκτιμώνται στα περίπου 94 δισ. δολάρια.

Η κερδοφορία των πετρελαϊκών και αεριοπαραγωγών εταιρειών ενισχύεται καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στο Ιράν. Οι περιορισμοί στο Στενό του Ορμούζ, κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των παγκόσμιων τιμών, με το πετρέλαιο να κινείται κατά μέσο όρο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο.

Η Mariana Paoli, υπεύθυνη κλιματικής πολιτικής στην Oxfam International, δήλωσε ότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων κερδοφορούν από τη γεωπολιτική αστάθεια και, κατ’ επέκταση, από την ανισότητα, καθώς οι διαταραχές οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και μεγαλύτερα κέρδη.

Την ίδια στιγμή, οι επιπτώσεις για τα νοικοκυριά είναι αισθητές διεθνώς. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας και ακριβότερα καύσιμα, ενώ στις ΗΠΑ η μέση τιμή της βενζίνης ανέρχεται στα 4 δολάρια το γαλόνι, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά που ήδη πιέζονται από το κόστος τροφίμων και στέγασης.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι ασιατικές χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ζητήσει από τους πολίτες να εργάζονται από το σπίτι ή δοκιμάζουν τετραήμερη εργασία για να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, ενώ πρατήρια έχουν επιβάλει περιορισμούς στη διάθεση καυσίμων και νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ελλείψεις προμηθειών.

Τα τελευταία χρόνια παγκόσμιων συγκρούσεων, μεταξύ των οποίων και ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρα για τις πετρελαϊκές εταιρείες. Σύμφωνα με ανάλυση της Global Witness, οι μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων έχουν αποκομίσει σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια κέρδη στα τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ανάλυση της Rystad Energy και του Guardian έδειξε ότι οι 100 μεγαλύτερες πετρελαϊκές και αεριοπαραγωγές εταιρείες στον κόσμο κέρδιζαν πάνω από 30 εκατ. δολάρια την ώρα, δηλαδή 8.333 δολάρια το δευτερόλεπτο, τον πρώτο μήνα του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, τα υπερκέρδη αυτά δεν φαίνεται να κατευθύνονται στη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Αντίθετα, αρκετοί μεγάλοι όμιλοι περιορίζουν τις κλιματικές τους δεσμεύσεις και ενισχύουν τις επενδύσεις τους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η BP έχει μειώσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις της στις ανανεώσιμες πηγές και έχει αυξήσει τις δαπάνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η Shell έχει αποδυναμώσει τους στόχους της για το 2030 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών, ενώ η Exxon έχει περιορίσει τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό της για ενέργεια χαμηλού άνθρακα.

