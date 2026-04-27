Αύξηση 4,9% κατέγραψαν το 2025 οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι μέσες απολαβές εκτιμώνται στα €2.605, σε σύγκριση με €2.483 το 2024. Το προηγούμενο έτος η αντίστοιχη αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 5,1%, ενώ οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανήλθαν στα €1.968.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές εκτιμώνται στα €2.932, έναντι €2.810 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 4,4%.

Σε εποχικά διορθωμένη βάση, οι μέσες ακαθάριστες απολαβές του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Οι μέσες απολαβές των ανδρών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 εκτιμώνται στα €3.102, ενώ των γυναικών στα €2.718. Σε ετήσια βάση, οι απολαβές των ανδρών αυξήθηκαν κατά 4,2% και των γυναικών κατά 4,5%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το μεγαλύτερο ποσοστό Κύπριων υπαλλήλων καταγράφεται στην ομάδα απολαβών από €1.500 έως €2.999, με ποσοστό 42,8%. Αντίθετα, στους μη Κύπριους υπαλλήλους, το υψηλότερο ποσοστό, 47,7%, εντοπίζεται στην ομάδα κάτω των €1.500.

Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ανά φύλο. Οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στην κατηγορία απολαβών κάτω των €1.500, με ποσοστό 38,8%, ενώ οι άνδρες συγκεντρώνονται κυρίως στην ομάδα από €1.500 έως €2.999, με ποσοστό 40,5%.

Το 2025, οι μη Κύπριοι υπάλληλοι συγκεντρώνονται περισσότερο στα χαμηλότερα επίπεδα ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών, κυρίως κάτω των €1.500. Οι Κύπριοι εμφανίζουν μεγαλύτερη παρουσία στις μεσαίες και υψηλότερες κατηγορίες, ενώ οι μη Κύπριοι καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό στην ανώτατη κατηγορία απολαβών, δηλαδή στα €6.000 και άνω.