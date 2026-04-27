Του Ariel Cohen

Στις 4 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social: “Θυμηθείτε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ. Ο χρόνος τελειώνει…” Οι αγορές έχουν υποχωρήσει εν μέσω αστάθειας στη Μέση Ανατολή και δεν φαίνεται -στο εγγύς μέλλον- να κατευνάζεται η νευρικότητα των επενδυτών. Ωστόσο, δεν πρόκειται απλά για μια βραχυπρόθεσμη αντίδραση-σοκ. Είναι μια πιο βαθιά αλλαγή.

Με την κυβέρνηση Τραμπ να έχει βάλει τέλος στη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια της εποχής Μπάιντεν, δεν κινούμαστε σταδιακά, προοδευτικά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ούτε και έχουν παγώσει όλα. Η εικόνα είναι πιο σύνθετη: βλέπουμε μια εξέλιξη που διαμορφώνεται από γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς και από περιορισμούς κεφαλαίου, τεχνολογίας και εφοδιασμού. Ο πόλεμος έχει αναδείξει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ηλεκτροκίνηση των μεταφορών, να επεκταθεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας και να ενισχυθούν τα στρατηγικά ενεργειακά αποθέματα.

Πώς προσαρμόζονται οι κυβερνήσεις σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση

Καθώς η κρίση συνεχίζεται και τα κράτη αρχίζουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις εφοδιασμού, αυξάνεται ο κίνδυνος μιας ευρύτερης παγκόσμιας ενεργειακής διαταραχής. Οι κυβερνήσεις αναγκάζονται πλέον να αντιμετωπίσουν ένα κατεπείγον ζήτημα: πώς να εξασφαλίσουν γρήγορα ενέργεια σε ένα όλο και πιο ασταθές περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Φιλιππίνες κήρυξαν κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας ότι τα αποθέματα επαρκούν για 45 ημέρες. Οι ασιατικές χώρες εφαρμόζουν επείγοντα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αναμένεται επιπλέον πίεση, καθώς αρκετές μονάδες LNG στην Αυστραλία αντιμετώπισαν διακοπές λειτουργίας λόγω καταιγίδων προς τα τέλη Μαρτίου, που τις προκάλεσε ένας κυκλώνας. Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, προειδοποίησε τις χώρες της G7 να κινηθούν πιο γρήγορα όσον αφορά την καθαρή ενέργεια, προκειμένου να προστατευθούν από μελλοντικές διακυμάνσεις των τιμών και αστάθεια, τονίζοντας τον μακροπρόθεσμο ρόλο της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών.

Άμεση δράση έναντι μακροπρόθεσμης πολιτικής

Ενώ οι υδρογονάνθρακες ενδέχεται να πληγούν από τη γεωστρατηγική κρίση, αυτή η διαρθρωτική μετατόπιση δεν θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Αυτήν τη στιγμή, πρώτη προτεραιότητα είναι η αναπλήρωση των υδρογονανθράκων που λείπουν από την αγορά. Το κεφάλαιο μπορεί να φεύγει από τα κράτη του Κόλπου, αλλά μεταφέρεται σε άλλους παραγωγούς πετρελαίου, όχι στην πράσινη ενέργεια και στην πυρηνική ενέργεια.

Τα ενεργειακά συστήματα δεν μπορούν να μετασχηματιστούν από τη μία μέρα στην άλλη. Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποίησε τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για μια “παρατεταμένη διακοπή”, και οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να δράσουν υπό αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, ιδίως με δεδομένη τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας.

Αν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλυθούν τα ζητήματα κόστους και αποθήκευσης, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αρκετά γρήγορα ώστε να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη. Οι υποδομές για την ηλιακή, την αιολική και την πυρηνική ενέργεια θα χρειάζονταν χρόνια για την έκδοση αδειών, την κατασκευή και την ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο. Στο μεταξύ, η παραγωγή ορυκτών καυσίμων συνήθως υλοποιείται πιο γρήγορα αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, αγωγούς και δίκτυα μεταφοράς. Σε περιόδους κρίσης, οι κυβερνήσεις δεν επιλέγουν μεταξύ καθαρής και συμβατικής ενέργειας — επιλέγουν αυτό που μπορεί να γίνει γρήγορα ώστε να αποφευχθεί η έλλειψη.

Τα ορυκτά καύσιμα θα επιβιώσουν

Πολλές χώρες δίνουν έμφαση σε άμεσες λύσεις. Όπως έκαναν και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Γερμανία και η Ιαπωνία εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυξήσουν την παραγωγή άνθρακα για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών και να σταθεροποιήσουν την προσφορά, ενώ η Ιταλία θα αναβάλει το κλείσιμο των σταθμών της άνθρακα για πάνω από μια δεκαετία. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν χαλαρώσει προσωρινά τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου. Συνολικά, αυτές οι αντιδράσεις υποδηλώνουν μια ευρύτερη πραγματικότητα. Σε περιόδους κρίσης, η ενεργειακή ασφάλεια εξαρτάται από τη διαφοροποίηση και απαιτεί την εξάρτηση από πολλαπλές πηγές ενέργειας.

Υπάρχει προηγούμενο σε αυτές τις ενεργειακές αλλαγές. Το 2022, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία και η Γερμανία επανέφερε προσωρινά σε λειτουργία σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα για να αντισταθμίσει τη μείωση των προμηθειών φυσικού αερίου. Αν και η Γερμανία έχει διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως το 2038, οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν μια επανεκτίμηση αυτού του χρονοδιαγράμματος. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει εμφανιστεί πρόθυμος να επανεξετάσει την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της επανεκτίμησης των προγραμματισμένων κλεισιμάτων των σταθμών άνθρακα και της επιτάχυνσης της κατασκευής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο ως μέτρο έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, η Γερμανία εξακολουθεί να αρνείται να κάνει το επόμενο λογικό βήμα και να επιστρέψει στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας λόγω της επιρροής του Πράσινου Κόμματος, το οποίο είναι σθεναρά “αντιπυρηνικό”.

Η επιμονή στην χρήση ορυκτών καυσίμων ενισχύεται επίσης από τη συμπεριφορά του κεφαλαίου. Οι εταιρείες που έχουν αφιερώσει δεκαετίες στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πολύ πιο πιθανό να συνεχίσουν να επενδύουν σε αυτά τα συστήματα παρά να στραφούν εξ ολοκλήρου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προς το παρόν, ενώ οι ευρωπαίοι εισαγωγείς ενέργειας πληρώνουν τιμές-ρεκόρ, μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων όπως η Shell, η BP και η ExxonMobil αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, τα οποία είναι πιθανό να επανεπενδυθούν στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου οι αποδόσεις είναι πιο προβλέψιμες. Στην πράξη, είναι το νέο κεφάλαιο που μετακινείται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι 250 μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο κατέχουν μόλις το 1,42% της παγκόσμιας λειτουργικής δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και πάνω από το ήμισυ (54%) της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών που κατέχουν αυτές οι εταιρείες αποκτήθηκε μέσω εξαγορών και όχι μέσω της ανάπτυξης νέων έργων.

Προς τα πού θα μετατοπιστεί η ενέργεια μακροπρόθεσμα;

Αυτές οι μετατοπίσεις πρέπει να θεωρηθούν βραχυπρόθεσμες απαντήσεις σε κλοιό πιέσεων, και όχι ως μόνιμη αναστροφή της ενεργειακής μετάβασης. Μέχρι να επιλυθεί και να υποχωρήσει η κρίση, οι κυβερνήσεις θα βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο, καθώς η ευπάθεια του συστήματος εκτίθεται όλο και περισσότερο από αυτές τις ενεργειακές κρίσεις και είναι πιθανές περαιτέρω διαταραχές, ενισχύονται τα επιχειρήματα υπέρ της επένδυσης σε εγχώριες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής και της ανανεώσιμης ενέργειας, με σκοπό τη μείωση της έκθεσης σε μελλοντικές κρίσεις.

Πού πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους οι επενδυτές;

Η ενεργειακή μετάβαση έχει αντίκτυπο στο πώς κατανέμουν οι επενδυτές το κεφάλαιό τους. Καθώς οι χώρες επενδύουν τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε καθαρές πηγές ενέργειας, η ζήτηση για ορισμένες πρώτες ύλες, όπως το ουράνιο, το λίθιο και οι σπάνιες γαίες, αναμένεται να αυξηθεί. Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτός Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθεί σημαντικά, ειδικά στη λεκάνη του Ατλαντικού. Από την Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη και τη Νιγηρία έως την Αργεντινή, τις υπεράκτιες περιοχές της Βραζιλίας, τη Γουιάνα και τη Βενεζουέλα, θα αξιοποιηθούν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αντί να αντικαταστήσει πλήρως τα ορυκτά καύσιμα, η επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης πιθανόν θα περιλαμβάνει “όλα τα παραπάνω”, με την ανάπτυξη πολλαπλών αλληλοσυνδεόμενων συστημάτων. Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει ότι οι ευκαιρίες δεν περιορίζονται μόνο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα υλικά και οι υποδομές, είναι απαραίτητα για τη στήριξη ενός πιο διαφοροποιημένου ενεργειακού μείγματος. Σε αυτό το περιβάλλον, το πλεονέκτημα δεν θα έγκειται μόνο στην παρακολούθηση των παγκόσμιων αγορών, αλλά και στον εντοπισμό, την κατανόηση και την πρόβλεψη των τομέων όπου οι εθνικές ενεργειακές στρατηγικές μπορούν να μετατραπούν πιο αποτελεσματικά σε επενδυτικές ευκαιρίες.

Forbes