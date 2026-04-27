Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς αξιολογεί εάν η νέα αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη θα αποδειχθεί προσωρινή ή θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη.

Οι αγορές έχουν αυξήσει τα στοιχήματα υπέρ μελλοντικής αύξησης των επιτοκίων, μετά το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν. Η εξέλιξη αυτή ήδη πιέζει ανοδικά τις τιμές καταναλωτή στην Ευρωζώνη.

Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 2,6% τον Μάρτιο, υπερβαίνοντας τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Η κεντρική τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι, στο δυσμενές σενάριο, οι πληθωριστικές πιέσεις θα μπορούσαν να ενταθούν περαιτέρω.

Ο οικονομολόγος της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι, δήλωσε ότι το προηγούμενο μήνυμα της ΕΚΤ πως βρίσκεται σε «καλή θέση» ως προς τα επιτόκια δεν ισχύει πλέον. Όπως ανέφερε, η τράπεζα έχει επιστρέψει σε κατάσταση κρίσης, μετατοπίζοντας την προσοχή της από τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις στις πραγματικές εξελίξεις.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε αλλαγή στη συνεδρία της Πέμπτης και θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται από τον Ιούνιο του 2025.

Η στάση αναμονής συνδέεται με την πορεία του πολέμου. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία με το Ιράν, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι συγκρούσεις στην περιοχή έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει, αν και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τη διακίνηση δεξαμενόπλοιων.

Οι οικονομολόγοι σημειώνουν επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας δεν έχουν αυξηθεί με την ίδια ταχύτητα που καταγράφηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ενώ οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχης έκτασης διαταραχές.

Μήνυμα αναμονής από τους αξιωματούχους

Παρά τις μνήμες του 2022, όταν η ΕΚΤ είχε επικριθεί ότι άργησε να αυξήσει τα επιτόκια ενώ ο πληθωρισμός ενισχυόταν, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στέλνουν μήνυμα ότι δεν υπάρχει βιασύνη.

«Δεν βιαζόμαστε», δήλωσε στους Financial Times ο διοικητής της Τράπεζας της Λετονίας, Μάρτινς Κάζακς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Όπως πρόσθεσε, η τράπεζα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα και να διαμορφώνει την εκτίμησή της.

Μια αύξηση επιτοκίων θα επιβάρυνε την ήδη υποτονική οικονομία της Ευρωζώνης, ιδίως τη βιομηχανία, η οποία δέχεται νέες πιέσεις από το ενεργειακό σοκ.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε τον Απρίλιο για πρώτη φορά σε 16 μήνες, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου.

Στις ΗΠΑ, οι οικονομολόγοι έχουν επίσης αναθεωρήσει τις προσδοκίες τους για μειώσεις επιτοκίων, καθώς το ενεργειακό σοκ από το Ιράν προσθέτει πληθωριστικές πιέσεις. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναμένεται επίσης να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρία της Τετάρτης.

Το ενδιαφέρον των αγορών θα στραφεί στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά τη συνεδρία, για ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η Λαγκάρντ αναμένεται να επαναλάβει ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου, αποφεύγοντας όμως να δεσμευθεί για τις επόμενες αποφάσεις.

Μιλώντας στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα, είχε αναφερθεί σε «διπλή αβεβαιότητα», καθώς παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει το σοκ και ποιες θα είναι οι συνέπειές του στην ευρύτερη οικονομία.

ΚΥΠΕ