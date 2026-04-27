Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 υπογράφηκε το συμβόλαιο για την κατασκευή του κεντρικού σταθμού λεωφορείων Λάρνακας, συνολικής αξίας €6.387.000 πλέον ΦΠΑ. Το έργο αποτελεί βασική υποδομή για την αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Επαρχία Λάρνακας.

Η απόφαση για την κατασκευή του σταθμού προέκυψε μέσα από τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας. Η συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ανέδειξε ως βέλτιστη επιλογή τον συνδυασμό μέτρων αναβάθμισης των δημόσιων μεταφορών, με τον κεντρικό σταθμό ως βασικό στοιχείο. Η χωροθέτηση σε κρατικό τεμάχιο στην περιοχή της μαρίνας Λάρνακας εξασφαλίζει επαρκή χώρο για την ανάπτυξη υποδομών, ορθολογική οργάνωση της κυκλοφορίας και ενσωμάτωση με τις ευρύτερες αναπτύξεις της περιοχής.

Ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων Λάρνακας σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως σύγχρονος κόμβος μετεπιβίβασης που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα αστικές, υπεραστικές και περιφερειακές γραμμές, καθώς και άμεσες συνδέσεις με το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας. Η υποδομή στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο και στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων βιώσιμης κινητικότητας.

Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Στέλιος Ζερβός, και, εκ μέρους της εταιρείας Iacovou Brothers (Constructions) Ltd, ο κ. Άλκης Ιακώβου.

Το έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του κεντρικού σταθμού λεωφορείων στην Επαρχία Λάρνακας και τη βελτίωση τμήματος της οδού Φαλήρου για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των λεωφορείων.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) τμήματα ως ακολούθως:

α) Τμήμα Α: διεύρυνση τμήματος δημοσίου δρόμου στην οδό Φαλήρου, για την είσοδο και έξοδο λεωφορείων από και προς τον Κεντρικό Σταθμό με μήκος άξονα της τάξης των 108μ. περίπου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πλάτος οδού 15,50μ., 3,50μ. πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας, μία ανά κατεύθυνση, 3,00μ. πλάτος πεζοδρομίου στη νότια πλευρά, 2,00μ. πλάτος πεζοδρομίων στη βόρεια πλευρά. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Α περιλαμβάνει την κατασκευή των πεζοδρομίων της νότιας πλευράς της οδού Φαλήρου.

β) Τμήμα Β: κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται εκδοτήρια εισιτηρίων, γραφειακοί χώροι, αίθουσα αναμονής, κυλικείο, χώροι υγιεινής κοινού και προσωπικού και χώρος ανάπαυσης προσωπικού. Τα κτίρια θα καλύπτονται από μεταλλικό στέγαστρο εμβαδού 3100μ2. Το τεμάχιο ανάπτυξης είναι συνολικού εμβαδού 9750μ2 περίπου. Επιπρόσθετα, το έργο θα περιλαμβάνει 8 στάσεις λεωφορείων, 9 χώρους στάθμευσης λεωφορείων (καλυμμένους και μη), 7 χώρους στάθμευσης για προσωπικό, 2 χώρους στάθμευσης για ταξί και 1 χώρο στάθμευσης για ΑμεΑ, χώρο συντήρησης με 2 χώρους στάθμευσης λεωφορείων, αποθήκη και χώρο προσωρινής επιβίβασης/αποβίβασης για ταξί.

Η σύμβαση ανατέθηκε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε €6.387.000 συν Φ.Π.Α. Η έναρξη του έργου αναμένεται περί τα μέσα Μαΐου 2026.

Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός έργου υποδομής που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύει τις δημόσιες μεταφορές. Ο νέος σταθμός αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για τις μετακινήσεις στη Λάρνακα, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Η δαπάνη καλύπτεται από τη συγκεντρωτική πρόνοια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, με μεταφορά πιστώσεων στο σχετικό άρθρο του Τμήματος Δημοσίων Έργων και οι πληρωμές θα γίνονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.