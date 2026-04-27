Αύξηση 18,6% κατέγραψαν οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Μάρτιο του 2026, φτάνοντας τους 127.272 τόνους, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σημαντική άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία, κατά 156,3%, και σε αεροπλάνα, κατά 8,6%.

Αυξημένες ήταν επίσης οι πωλήσεις κηροζίνης κατά 149,5%, πετρελαίου θέρμανσης κατά 70,9%, ασφάλτου κατά 68%, υγραερίου κατά 50,4%, πετρελαίου κίνησης κατά 8% και βενζίνης κατά 4,6%.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ, κατά 65,5% και 48,3% αντίστοιχα.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τους 62.528 τόνους.

Σε μηνιαία βάση, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Μάρτιο του 2026 αυξήθηκαν κατά 13,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα κατά 16,9% και σε πλοία κατά 9,1%, καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης κατά 15,7% και βενζίνης κατά 11,2%.

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 9,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.