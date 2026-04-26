Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν έσπασε ένα καλώδιο εν μέσω πτήσης σε παιχνίδι λούνα παρκ στην Ισπανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Steel Max, μια ατραξιόν τύπου bungee, στο Feria de Sevilla, στις 8:20 το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Σεβίλλης (SESD) σε ανάρτησή της στο Facebook.

BREAKING: 4 people injured in horrifying accident on sling-shot ride in Spain. pic.twitter.com/DakSX31dhE April 25, 2026

Όπως αναφέρει η SESD, «τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν δύο από αυτούς (όσους βρίσκονταν μέσα στην κάψουλα) σε κέντρο υγείας».

Η Πυροσβεστική απέκλεισε το παιχνίδι και την ευρύτερη περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με πλάνα που εξασφάλισε η Daily Mail, το παιχνίδι, βρισκόταν σε λειτουργία όταν η κάψουλα εκτοξεύτηκε στον αέρα και, καθώς οι δύο επιβάτες αιωρούνταν σε κυκλική κίνηση, το καλώδιο έσπασε, με αποτέλεσμα η κάψουλα να πέσει απότομα προς το έδαφος.

Οι επιβάτες, που αρχικά φαίνονταν σε κατάσταση πανικού δεμένοι στα καθίσματά τους ενώ η κάψουλα κρεμόταν στον αέρα, στη συνέχεια εντοπίστηκαν στο έδαφος πριν φτάσουν οι διασώστες. Όπως ανέφερε η ισπανική εφημερίδα La Razón, μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας.

Όπως αναφέρει η SESD, «τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν δύο από αυτούς (όσους βρίσκονταν μέσα στην κάψουλα) σε κέντρο υγείας».

Η Πυροσβεστική απέκλεισε το παιχνίδι και την ευρύτερη περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με πλάνα που εξασφάλισε η Daily Mail, το παιχνίδι, βρισκόταν σε λειτουργία όταν η κάψουλα εκτοξεύτηκε στον αέρα και, καθώς οι δύο επιβάτες αιωρούνταν σε κυκλική κίνηση, το καλώδιο έσπασε, με αποτέλεσμα η κάψουλα να πέσει απότομα προς το έδαφος.

Οι επιβάτες, που αρχικά φαίνονταν σε κατάσταση πανικού δεμένοι στα καθίσματά τους ενώ η κάψουλα κρεμόταν στον αέρα, στη συνέχεια εντοπίστηκαν στο έδαφος πριν φτάσουν οι διασώστες. Όπως ανέφερε η ισπανική εφημερίδα La Razón, μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας.

Συνολικά, οι τέσσερις τραυματίες ήταν δύο παιδιά που επέβαιναν στο παιχνίδι και δύο ακόμη άτομα που χτυπήθηκαν από συντρίμμια στο έδαφος. Όλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τη Daily Mail, ενώ τα στοιχεία τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Η SESD ανέφερε επίσης ότι «η τοπική αστυνομία εξέτασε τα σχετικά έγγραφα» και ότι υπήρξε «άμεση επέμβαση όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης». Την υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει η Ισπανική Εθνική Αστυνομία.

